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Посол США назвала варварським російський обстріл вокзалу Херсону

27 грудня 2023 14:45
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Посол США назвала варварським російський обстріл вокзалу Херсону
Посолка США Бріджіт Брінк. Фото: соцмережі Бріджіт Брінк
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала варварським російський обстріл вокзалу у Херсоні. Вона також опублікувала фото пошкодженого вагона. 

Про це вона написала у мережі "Х".

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"Минулого вечора росіяни по-варварськи обстріляли залізничний вокзал Херсона, коли звідти намагалися виїхати понад 100 цивільних після годин обстрілів. Це ще одне нагадування: поки більшість людей святкують вдома з родиною, Росія продовжує свої варварські атаки в Україні", — написала Бріджит Брінк.

Скриншот. Соцмережі Бріджіт Брінк

Вона також опублікувала фото обстріляного потяга на вокзалі Херсона.

Обстріляний потяг у Херсоні. Фото: Соцмережі Бріджіт Брінк

Нагадаємо, 26 грудня, 140 людей перебували на залізничному вокзалі міста, щоб сісти в евакуаційний потяг та вирушити до інших міст України. В цей час ворог розпочав масований обстріл Херсона. 

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін опублікував відео херсонського вокзалу після російського ракетного обстрілу. А у Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що під час ракетного обстрілу загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградщини, поранення дістали двоє працівників поліції Херсонщини віком 34 та 38 років. 

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