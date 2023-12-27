Посол США назвала варварським російський обстріл вокзалу Херсону
Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала варварським російський обстріл вокзалу у Херсоні. Вона також опублікувала фото пошкодженого вагона.
Про це вона написала у мережі "Х".
Що сказала посол США про російський обстріл вокзалу Херсона
"Минулого вечора росіяни по-варварськи обстріляли залізничний вокзал Херсона, коли звідти намагалися виїхати понад 100 цивільних після годин обстрілів. Це ще одне нагадування: поки більшість людей святкують вдома з родиною, Росія продовжує свої варварські атаки в Україні", — написала Бріджит Брінк.
Вона також опублікувала фото обстріляного потяга на вокзалі Херсона.
Нагадаємо, 26 грудня, 140 людей перебували на залізничному вокзалі міста, щоб сісти в евакуаційний потяг та вирушити до інших міст України. В цей час ворог розпочав масований обстріл Херсона.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін опублікував відео херсонського вокзалу після російського ракетного обстрілу. А у Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що під час ракетного обстрілу загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградщини, поранення дістали двоє працівників поліції Херсонщини віком 34 та 38 років.
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