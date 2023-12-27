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В мережі показали, який вигляд має вокзал у Херсоні після російської атаки

27 грудня 2023 13:01
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
В мережі показали, який вигляд має вокзал у Херсоні після російської атаки
Вокзал Херсона після російських обстрілів. Скриншот з відео Прокудіна
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін опублікував відео херсонського вокзалу після російського ракетного обстрілу. Будівля дуже сильно пошкоджена.

Про це Олександр Прокудін заявив у своєму Telegram.

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"Черговий нечуваний терор. Удари по евакуаційному поїзду. Кількагодинне кошмарення житлових кварталів. Так сьогодні виглядає наш вокзал і міські вулиці", — підписав відео Прокудін.

Він також пообіцяв, що вокзал відбудують.

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що під час ракетного обстрілу загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградщини, поранення дістали двоє працівників поліції Херсонщини віком 34 та 38 років. Також поранено двох цивільних віком 34 та 51 рік. Пошкоджені приміщення залізничного вокзалу, вагони поїзда, три приватні будинки, територія бази, магазин та мотель. 

"Минулої доби Херсонщина пережила одну з наймасовіших атак російської терористичної армії. Центр Херсона був під атакою ворожих безпілотників типу Shahed-136. Внаслідок вибухів пошкоджені два багатоповерхові будинки та будівля торговельного центра, там сталося займання", — повідомили в МВС.

Нагадаємо, 26 грудня, 140 людей перебували на залізничному вокзалі міста, щоб сісти в евакуаційний потяг та вирушити до інших міст України. В цей час ворог розпочав масований обстріл Херсона. Внаслідок удару загинув поліцейський та є постраждалі серед цивільних.

Також ми повідомляли, що понад 100 пасажирів з херсонського вокзалу успішно дістались Києва за графіком. Вони розповіли про момент удару та поділились своїми враженнями від пережитого.

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