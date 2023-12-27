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В сети показали, как выглядит вокзал в Херсоне после российской атаки

27 декабря 2023 13:01
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
В сети показали, как выглядит вокзал в Херсоне после российской атаки
Херсонский вокзал после российских обстрелов. Скриншот с видео Прокудина
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин опубликовал видео херсонского вокзала после российского ракетного обстрела. Здание очень сильно повреждено.

Об этом Александр Прокудин заявил в своем Telegram.

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"Очередной неслыханный террор. Удары по эвакуационному поезду. Несколькочасовое кошмарение жилых кварталов. Так сегодня выглядит наш вокзал и городские улицы", — подписал видео Прокудин.

Он также пообещал, что вокзал будет отстроен.

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что во время ракетного обстрела погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области, ранения получили двое работников полиции Херсонской области в возрасте 34 и 38 лет. Также ранены два гражданских возраста 34 и 51 год. Повреждены помещения железнодорожного вокзала, вагоны поезда, три частных дома, территория базы, магазин и мотель.

"За прошедшие сутки Херсонская область пережила одну из самых массовых атак российской террористической армии. Центр Херсона был под атакой вражеских беспилотников типа Shahed-136. В результате взрывов повреждены два многоэтажных дома и здание торгового центра, там произошло возгорание", — сообщили в МВД.

Напомним, 26 декабря, 140 человек находились на железнодорожном вокзале города, чтобы сесть в эвакуационный поезд и отправиться в другие города Украины. В это время враг начал массированный обстрел Херсона. В результате удара погиб полицейский и есть пострадавшие среди гражданских.

Также мы сообщали, что более 100 пассажиров с херсонского вокзала успешно добрались до Киева по графику. Они рассказали о моменте удара и поделились своими впечатлениями от пережитого.
 

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