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Пасажири потяга з Херсона поділилися подробицями моменту удару по вокзалу

27 грудня 2023 10:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Пасажири потяга з Херсона поділилися подробицями моменту удару по вокзалу
Прибуття евакуаційного потяга з Херсона до Києва. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росіяни обстріляли з артилерії Херсон увечері 27 грудня, коли люди чекали на евакуаційний потяг. Він все ж таки прибув до Києва за графіком — о 07:20.

Подробиці моменту удару розповіли пасажири потяга та провідниця в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Відомо, що на момент удару на вокзалі в Херсоні перебувало близько 140 людей. Пасажирів евакуювали до Миколаєва, а звідти іншим потягом у чотирьох вагонах вони прибули до Києва за графіком.

На пероні вокзалу чергували надзвичайники та медики, аби у разі потреби надати людям допомогу.

"Ми були у вагонах, коли почався обстріл. Начальник потягу подзвонив і сказав йти до укриття. Перший вибух ми почули, коли зайшли до вокзалу. "Прилетіло" десь за вагонами.  Потім всі швидко пішли до укриття. І тільки ми зайшли, почався жах, обстріли. Всі люди сиділи і тихенько чекали. Посипалось навіть все у підвалі. Але всі це пережили", — розповіла провідниця потягу.

Вона уточнила, що всі вагони, в яких вона мала їхати з пасажирами до Києва, зруйновані.

"Навіть не знаю, чи підлягають вони ремонту", — сказала жінка.

Один із пасажирів пан Олександр розповів, що вибухи почалися, як тільки він зайшов до вокзалу.

"Я лише зайшов на вокзал, як почалися вибухи. А потім військові сказали швидко йти до укриття, і ми побігли до підземного сховища. Потім зникло світло, ми сиділи з ліхтариками і чекали", — поділився він.

За словами чоловіка, через певний час сказали, що їх доставлять автобусами до Миколаєва, а там на вокзалі вже були готові вагони.

"На ранок нам принесли сніданок — кутю та пюре, салат, м’ясо. Дуже приємно, що піклувалися волонтери. Доїхали і всі щасливі, що живі", — сказав він.

Нагадаємо, що вчора увечері, 27 грудня, росіяни здійснили черговий обстріл Херсона з артилерії. Люди чекали на евакуаційний потяг, коли почалася масована ворожа атака. Внаслідок удару загинув поліцейський та є постраждалі серед цивільних.

Також ми писали, що понад 100 пасажирів з херсонського вокзала успішно дістались Києва за графіком — рівно о 07:20. Вчора вокзал Херсона постраждав від російського обстрілу.

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