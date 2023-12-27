У Силах оборони півдня поділилися подробицями нічної атаки ворога

Наслідки атаки росіян. Фото: Сили оборони півдня

Ворог атакував південні регіони ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" вночі 27 грудня. Окупанти здійснили дві хвилі атак з інтервалом 15 хвилин.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

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"Дві хвилі атак з інтервалом в 15 хвилин склали 7 годин напруженої бойової роботи", — йдеться у повідомленні.

Так, Силами протиповітряної оборони знищено 17 дронів-камікадзе — 12 на Одещині, три на Миколаївщині, два на Вінниччині.

Наслідки падіння уламків. Фото: Сили оборони півдня

Ворог зосереджено вдарив по Херсону — там пошкоджено торговельний центр та багатоквартирні будинки.

Також сталося влучання в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю, інформація по постраждалих уточнюється.

Наслідки падіння уламків. Фото: Сили оборони півдня

На Одещині окупанти зосередилися на атаці обласного центру — Сили протиповітряної оборони відпрацювали всі російські цілі.

Внаслідок атаки ворога уламки збитих дронів впали на одну з незаселених новобудов.

Крім того, збитий в повітрі БпЛА впав на дачні будинки в передмісті — спалахнула пожежа, її вже ліквідували.

Наслідки падіння уламків. Фото: Сили оборони півдня

Відомо про одного загиблого, ще троє отримали поранення.

Скриншот допису Сил оборони півдня

Нагадаємо, що вчора увечері, 27 грудня, росіяни здійснили черговий обстріл Херсона з артилерії. Люди чекали на евакуаційний потяг, коли почалася масована ворожа атака. Внаслідок удару загинув поліцейський та є постраждалі серед цивільних.

Також ми писали, що за минулу добу росіяни здійснили 161 обстріл Херсонщини здійснив 161. Ворог випустив 853 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА.