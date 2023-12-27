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В Силах обороны юга поделились подробностями ночной атаки врага

27 декабря 2023 09:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Силах обороны юга поделились подробностями ночной атаки врага
Последствия атаки россиян. Фото: Силы обороны юга
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Враг атаковал южные регионы ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" ночью 27 декабря. Оккупанты совершили две волны атак с интервалом 15 минут.

Об этом сообщают Силы обороны юга.

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"Две волны атак с интервалом в 15 минут составили 7 часов напряженной боевой работы", — говорится в сообщении.

Так, Силами противовоздушной обороны уничтожено 17 дронов-камикадзе — 12 в Одесской области, три в Николаевской области, две в Винницкой области.

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Последствия падения обломков. Фото: Силы обороны юга

Враг сосредоточенно ударил по Херсону — там поврежден торговый центр и многоквартирные дома.

Также произошло попадание в складские помещения научно-исследовательского учреждения аграрного профиля, информация по пострадавшим уточняется.

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Последствия падения обломков. Фото: Силы обороны юга

В Одесской области кафиры сосредоточились на атаке областного центра — Силы противовоздушной обороны отработали все российские цели.

В результате атаки врага обломки сбитых дронов упали на одну из незаселенных новостроек.

Кроме того, сбитый в воздухе БпЛА упал на дачные дома в пригороде — вспыхнул пожар, его уже ликвидировали.

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Последствия падения обломков. Фото: Силы обороны юга

Известно об одном погибшем, еще трое получили ранения.

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Скриншот поста Сил обороны юга

Напомним, что вчера вечером, 27 декабря, россияне совершили очередной обстрел Херсона из артиллерии. Люди ждали эвакуационного поезда, когда началась массированная вражеская атака. В результате удара погиб полицейский и есть пострадавшие среди гражданских.

Также мы писали, что за минувшие сутки россияне совершили 161 обстрел Херсонщины совершил 161. Враг выпустил 853 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА.

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