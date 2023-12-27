В Силах обороны юга поделились подробностями ночной атаки врага

Последствия атаки россиян. Фото: Силы обороны юга

Враг атаковал южные регионы ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" ночью 27 декабря. Оккупанты совершили две волны атак с интервалом 15 минут.

Об этом сообщают Силы обороны юга.

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"Две волны атак с интервалом в 15 минут составили 7 часов напряженной боевой работы", — говорится в сообщении.

Так, Силами противовоздушной обороны уничтожено 17 дронов-камикадзе — 12 в Одесской области, три в Николаевской области, две в Винницкой области.

Последствия падения обломков. Фото: Силы обороны юга

Враг сосредоточенно ударил по Херсону — там поврежден торговый центр и многоквартирные дома.

Также произошло попадание в складские помещения научно-исследовательского учреждения аграрного профиля, информация по пострадавшим уточняется.

Последствия падения обломков. Фото: Силы обороны юга

В Одесской области кафиры сосредоточились на атаке областного центра — Силы противовоздушной обороны отработали все российские цели.

В результате атаки врага обломки сбитых дронов упали на одну из незаселенных новостроек.

Кроме того, сбитый в воздухе БпЛА упал на дачные дома в пригороде — вспыхнул пожар, его уже ликвидировали.

Последствия падения обломков. Фото: Силы обороны юга

Известно об одном погибшем, еще трое получили ранения.

Скриншот поста Сил обороны юга

Напомним, что вчера вечером, 27 декабря, россияне совершили очередной обстрел Херсона из артиллерии. Люди ждали эвакуационного поезда, когда началась массированная вражеская атака. В результате удара погиб полицейский и есть пострадавшие среди гражданских.

Также мы писали, что за минувшие сутки россияне совершили 161 обстрел Херсонщины совершил 161. Враг выпустил 853 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА.