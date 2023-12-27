Атака дронів на Україну — скільки цілей збили Сили ППО

Мобільна вогнева група ППО. Фото: Telegram/Олексій Кулеба

Російські окупанти атакували Україну дронами типу "шахед" в ніч на 27 грудня. Запускали ворожі безпілотники з Балаклави у Криму та Приморсько-Ахтарська в Росії.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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Атака на Україну 27 грудня

Загалом було зафіксовано пуски 46 "Shahed-136/131", які атакували хвилями у різний час — з 19:00 26 грудня по 03:50 27 грудня.

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу залучили тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Так, українським захисникам неба вдалося знищити 32 ворожі ударні дрони противника.

"Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків", — уточнили в Повітряних Силах.

Відомо, що протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Знищені ворожі цілі. Фото: Повітряні Сили

Нагадаємо, що російські окупанти здійснили черговий обстріл Херсона з артилерії. Люди чекали на евакуаційний потяг, коли почалася масована ворожа атака. Внаслідок удару загинув поліцейський та є постраждалі серед цивільних.

Також ми писали, що росіяни знищили в Херсоні вже третю базу гуманітарної допомоги. Вони здійснили атаку дронами-камікадзе Shahed-136.