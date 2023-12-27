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Атака дронов на Украину — сколько целей сбили Силы ПВО

27 декабря 2023 07:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Атака дронов на Украину — сколько целей сбили Силы ПВО
Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Telegram/Алексей Кулеба
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты атаковали Украину дронами типа "шахед" в ночь на 27 декабря. Запускали вражеские беспилотники из Балаклавы в Крыму и в Приморско-Ахтарске в России.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

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В общей сложности были зафиксированы пуски 46 "Shahed-136/131", которые атаковали волнами в разное время — с 19:00 26 декабря по 03:50 27 декабря.

Отмечается, что к отражению воздушного нападения привлекли тактическую авиацию, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Так, украинским защитникам неба удалось уничтожить 32 вражеских ударных дрона противника.

"Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонщину. Еще несколько БПЛА упали без последствий", — уточнили в Воздушных Силах.

Известно, что противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

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Уничтоженые вражеские цели. Фото: Воздушные Силы

Напомним, что российские оккупанты совершили очередной обстрел Херсона из артиллерии. Люди ждали эвакуационного поезда, когда началась массированная вражеская атака. В результате удара погиб полицейский и есть пострадавшие среди гражданских.

Также мы писали, что россияне уничтожили в Херсоне уже третью базу гуманитарной помощи. Они совершили атаку дронами-камикадзе Shahed-136.

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