Атака дронов на Украину — сколько целей сбили Силы ПВО

Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Telegram/Алексей Кулеба

Российские оккупанты атаковали Украину дронами типа "шахед" в ночь на 27 декабря. Запускали вражеские беспилотники из Балаклавы в Крыму и в Приморско-Ахтарске в России.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

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Атака на Украину 27 декабря

В общей сложности были зафиксированы пуски 46 "Shahed-136/131", которые атаковали волнами в разное время — с 19:00 26 декабря по 03:50 27 декабря.

Отмечается, что к отражению воздушного нападения привлекли тактическую авиацию, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Так, украинским защитникам неба удалось уничтожить 32 вражеских ударных дрона противника.

"Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонщину. Еще несколько БПЛА упали без последствий", — уточнили в Воздушных Силах.

Известно, что противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Уничтоженые вражеские цели. Фото: Воздушные Силы

Напомним, что российские оккупанты совершили очередной обстрел Херсона из артиллерии. Люди ждали эвакуационного поезда, когда началась массированная вражеская атака. В результате удара погиб полицейский и есть пострадавшие среди гражданских.

Также мы писали, что россияне уничтожили в Херсоне уже третью базу гуманитарной помощи. Они совершили атаку дронами-камикадзе Shahed-136.