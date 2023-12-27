Пассажиры поезда из Херсона поделились подробностями момента удара по вокзалу

Прибытие эвакуационного поезда с Херсона в Киев. Фото: скриншот с видео

Россияне обстреляли из артиллерии Херсон вечером 27 декабря, когда люди ждали эвакуационного поезда. Он все же прибыл в Киев по графику — в 7:20.

Подробности момента удара рассказали пассажиры поезда и проводница в эфире "Сніданку з 1+1".

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Известно, что в момент удара на вокзале в Херсоне находились около 140 человек. Пассажиров эвакуировали в Николаев, а оттуда другим поездом в четырех вагонах они прибыли в Киев по графику.

На перроне вокзала дежурили чрезвычайники и медики, чтобы в случае необходимости оказать людям помощь.

"Мы были в вагонах, когда начался обстрел. Начальник поезда позвонил и сказал идти к укрытию. Первый взрыв мы услышали, когда зашли на вокзал. "Прилетело" где-то за вагонами. Потом все быстро пошли к укрытию. И только мы зашли, начался ужас, обстрелы. Все люди сидели и тихонько ждали. Посыпалось даже все в подвале. Но все это пережили", — рассказала проводница поезда.

Она уточнила, что все вагоны, в которых она должна была ехать с пассажирами в Киев, разрушены.

"Даже не знаю, подлежат ли они ремонту", — сказала женщина.

Один из пассажиров Александр рассказал, что взрывы начались, как только он зашел на вокзал.

"Я только зашел на вокзал, как начались взрывы. А потом военные сказали быстро идти к укрытию и мы побежали в подземное хранилище. Потом исчез свет, мы сидели с фонариками и ждали", — поделился он.

По словам мужчины, через время сказали, что их доставят автобусами в Николаев, а там на вокзале уже были готовы вагоны.

"Утром нам принесли завтрак — кутью и пюре, салат, мясо. Очень приятно, что заботились волонтеры. Доехали и все счастливые, что живы", — сказал он.

Напомним, что вчера вечером, 27 декабря, россияне совершили очередной обстрел Херсона из артиллерии. Люди ждали эвакуационного поезда, когда началась массированная вражеская атака. В результате удара погиб полицейский и есть пострадавшие среди гражданских.

Также мы писали, что более 100 пассажиров с херсонского вокзала успешно добрались до Киева по графику — ровно в 7:20. Вчера вокзал Херсона пострадал от российских обстрелов.