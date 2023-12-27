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Посол США назвала варварским российский обстрел вокзала Херсона

27 декабря 2023 14:45
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Посол США назвала варварским российский обстрел вокзала Херсона
Посол США Бриджит Бринк. Фото: соцсети Бриджит Бринк
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала варварским российский обстрел вокзала в Херсоне. Она также опубликовала фотографии поврежденного вагона.

Об этом она написала в социальной сети "Х".

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"В минувший вечер россияне по-варварски обстреляли железнодорожный вокзал Херсона, когда оттуда пытались выехать более 100 гражданских лиц после часов обстрелов. Это еще одно напоминание: пока большинство людей празднуют дома с семьей, Россия продолжает свои варварские атаки в Украине", — написала Бриджит Бринк.

Скриншот. Соцсети Бриджит Бринк

Она также опубликовала фото обстрелянного поезда на Херсонском вокзале.

Обстрелянный поезд в Херсоне. Фото: Соцсети Бриджит Бринк

Напомним, 26 декабря, 140 человек находились на железнодорожном вокзале города, чтобы сесть в эвакуационный поезд и отправиться в другие города Украины. В это время враг начал массированный обстрел Херсона.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин опубликовал видео херсонского вокзала после российского ракетного обстрела. А в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что во время ракетных обстрелов погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области, ранения получили двое работников полиции Херсонской области в возрасте 34 и 38 лет.

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