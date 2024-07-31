Вибухи в Дніпрі ввечері 31 липня — атака балістичних ракет

Потужні вибухи прокотилися в Дніпрі — якою зброєю завдає ударів Росія
Вибухи в Дніпрі зараз 31 липня пролунали близько 23:30. Повітряні сили попередили про загрозу балістики, а також закликали мешканців пройти в укриття. Повітряна тривога в Україні пов'язана з черговою російською атакою балістичними ракетами.
Про вибухи в Дніпрі повідомляють джерела Новини.LIVE.
Вибухи в Дніпрі ввечері 31 липня
У Дніпрі пролунали сильні вибухи.
Перед вибухами Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння і закликали пройти в укриття мешканців Дніпра.
Своєю чергою голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак закликав жителів міста бути в безпечних місцях.
Наразі велику частину України охопила повітряна тривога. Аналогічна небезпека оголошена для решти областей.
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