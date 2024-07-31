Вибухи в Дніпрі ввечері 31 липня — атака балістичних ракет

Сильний вибух в нічному місті. Ілюстративне фото: REUTERS

Вибухи в Дніпрі зараз 31 липня пролунали близько 23:30. Повітряні сили попередили про загрозу балістики, а також закликали мешканців пройти в укриття. Повітряна тривога в Україні пов'язана з черговою російською атакою балістичними ракетами.

Про вибухи в Дніпрі повідомляють джерела Новини.LIVE.

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У Дніпрі пролунали сильні вибухи.

Перед вибухами Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння і закликали пройти в укриття мешканців Дніпра.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Своєю чергою голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак закликав жителів міста бути в безпечних місцях.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Сергія Лисака

Наразі велику частину України охопила повітряна тривога. Аналогічна небезпека оголошена для решти областей.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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