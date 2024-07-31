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Мощные взрывы прокатились в Днепре — каким оружием наносит удары Россия

31 июля 2024 23:32
обновлено: 23:48
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Днепре вечером 31 июля - атака баллистических ракет
Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: REUTERS
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Днепре сейчас 31 июля прогремели около 23:30. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики, а также призвали жителей пройти в укрытие. Воздушная тревога в Украине связана с очередной атакой российской баллистическими ракетами.

О взрывах в Днепре сообщают источники Новини.LIVE.

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Взрывы в Днепре вечером 31 июля

В Днепре раздались сильные взрывы.

Перед взрывами Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения и призвали пройти в укрытие жителей Днепра.

Взрывы в Днепре в ночь на 1 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак призвал жителей города быть в безопасных местах.

Российская атака на Днепр вечером 31 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала Сергея Лисака

Большую часть Украины охватила воздушная тревога. Аналогичная опасность объявлена для остальных областей.

Карта воздушной тревоги сейчас 31 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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