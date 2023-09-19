Повітряна тривога продовжується: напрямок руху "шахедів"

БпЛА летить в небі. Фото: google.com

Ворожі БпЛА продовжують маневрувати повітряним простором України сьогодні вночі, 19 вересня, збільшуючи зону повітряної тривоги. Наразі цілі тримають курс на західні області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 03:12. Повітряна тривога продовжує розширюватися. Таким чином, за даними Повітряних сил, ворожі БпЛА рухають на захід.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:55. Є загроза по БпЛА для західних областей.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 04:06. "Групи БпЛА через Вінницьку, Хмельницьку області рухаються в напрямку західних областей", — повідомляють Повітряні сили.

Також українські захисники попередили про загрозу ударних БпЛА в Івано-Франківській області.

Джерело: t.me/kpszsu

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