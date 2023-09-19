Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Повітряна тривога продовжується: напрямок руху "шахедів" arrow

Повітряна тривога продовжується: напрямок руху "шахедів"

19 вересня 2023 03:11
оновлено: 04:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога продовжується: напрямок руху "шахедів"
БпЛА летить в небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ворожі БпЛА продовжують маневрувати повітряним простором України сьогодні вночі, 19 вересня, збільшуючи зону повітряної тривоги. Наразі цілі тримають курс на західні області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Оновлено 03:12. Повітряна тривога продовжує розширюватися. Таким чином, за даними Повітряних сил, ворожі БпЛА рухають на захід.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 19 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:55. Є загроза по БпЛА для західних областей.

Загроза БпЛА для західних областей
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 04:06. "Групи БпЛА через Вінницьку, Хмельницьку області рухаються в напрямку західних областей", — повідомляють Повітряні сили.

Також українські захисники попередили про загрозу ударних БпЛА в Івано-Франківській області.

Загроза БпЛА на заході
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Стотисячні зарплати Мінкульту: скільки заробив Ткаченко та його заступники за час війни

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз