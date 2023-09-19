Повітряна тривога продовжується: напрямок руху "шахедів"
Ворожі БпЛА продовжують маневрувати повітряним простором України сьогодні вночі, 19 вересня, збільшуючи зону повітряної тривоги. Наразі цілі тримають курс на західні області.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 03:12. Повітряна тривога продовжує розширюватися. Таким чином, за даними Повітряних сил, ворожі БпЛА рухають на захід.
Оновлено 03:55. Є загроза по БпЛА для західних областей.
Оновлено 04:06. "Групи БпЛА через Вінницьку, Хмельницьку області рухаються в напрямку західних областей", — повідомляють Повітряні сили.
Також українські захисники попередили про загрозу ударних БпЛА в Івано-Франківській області.
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