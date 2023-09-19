Воздушная тревога продолжается: направление движения "шахедов"

БпЛА летит в небе. Фото: google.com

Вражеские БПЛА продолжают маневрировать воздушным пространством Украины сегодня ночью, 19 сентября, увеличивая зону воздушной тревоги. В настоящее время цели держат курс на западные области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 03:12. Воздушная тревога продолжает расширяться. Таким образом, по данным Воздушных сил, вражеские БПЛА двигаются на запад.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:55. Есть угроза по БПЛА для западных областей.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 04:06. "Группы БпЛА через Винницкую, Хмельницкую области двигаются в направлении западных областей" , - сообщают Воздушные силы.

Также украинские защитники предупредили об угрозе ударных БПЛА в Ивано-Франковской области.

Источник: t.me/kpszsu

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