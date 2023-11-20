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Повітряна тривога шириться Україною — які області під загрозою

20 листопада 2023 22:57
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Повітряна тривога шириться Україною — які області під загрозою
Україна під загрозою атаки "Шахедів". ФОТО: ZUMA PRESS / SCANPIX
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Повітряна тривога, у понеділок, 20 листопада, оголошена у низці областей України. Під загорозою Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Миколаївська та Херсонська області. Є загроза ворожих ударних БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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22:17. Регіони України увечері, 20 листопала, опинилися під загрожою ворожих БпЛА.

22:53. Група "Шахедів" рухається в напрямку Хмельниччини.

Ще одна група "Шахедів" рухається в напрямку Чернігівщини.

Нагадаємо, російські війська обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранений. 

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