Повітряна тривога шириться Україною — які області під загрозою

Україна під загрозою атаки "Шахедів". ФОТО: ZUMA PRESS / SCANPIX

Повітряна тривога, у понеділок, 20 листопада, оголошена у низці областей України. Під загорозою Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Миколаївська та Херсонська області. Є загроза ворожих ударних БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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22:17. Регіони України увечері, 20 листопала, опинилися під загрожою ворожих БпЛА.

22:53. Група "Шахедів" рухається в напрямку Хмельниччини.

Ще одна група "Шахедів" рухається в напрямку Чернігівщини.

Нагадаємо, російські війська обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранений.