Повітряна тривога шириться Україною — які області під загрозою
Повітряна тривога, у понеділок, 20 листопада, оголошена у низці областей України. Під загорозою Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Миколаївська та Херсонська області. Є загроза ворожих ударних БпЛА.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні 20 листопада
22:17. Регіони України увечері, 20 листопала, опинилися під загрожою ворожих БпЛА.
22:53. Група "Шахедів" рухається в напрямку Хмельниччини.
Ще одна група "Шахедів" рухається в напрямку Чернігівщини.
Нагадаємо, російські війська обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранений.
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