Воздушная тревога распространяется по Украине — какие области под угрозой

Украина под угрозой атаки "Шахедов" ФОТО: ZUMA PRESS/SCANPIX

Воздушная тревога, в понедельник, 20 ноября, объявлена в ряде областей Украины. Под угрозой Хмельницкая, Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Николаевская и Херсонская области. Есть угроза вражеских ударных БпЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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22:17. Регионы Украины вечером 20 ноября оказались под грозой враждебных БпЛА.

22:53. Группа "Шахедов" двигается в направлении Хмельнитчины.

Еще одна группа "Шахедов" двигается в направлении Черниговщины.

Напомним, российские войска обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела есть погибший и раненый.