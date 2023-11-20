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Воздушная тревога распространяется по Украине — какие области под угрозой

20 ноября 2023 22:57
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Воздушная тревога распространяется по Украине — какие области под угрозой
Украина под угрозой атаки "Шахедов" ФОТО: ZUMA PRESS/SCANPIX
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Воздушная тревога, в понедельник, 20 ноября, объявлена в ряде областей Украины. Под угрозой Хмельницкая, Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Николаевская и Херсонская области. Есть угроза вражеских ударных БпЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 20 ноября

22:17. Регионы Украины вечером 20 ноября оказались под грозой враждебных БпЛА.

22:53. Группа "Шахедов" двигается в направлении Хмельнитчины.

Еще одна группа "Шахедов" двигается в направлении Черниговщины.

Напомним, российские войска обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела есть погибший и раненый.

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