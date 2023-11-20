Воздушная тревога распространяется по Украине — какие области под угрозой
Воздушная тревога, в понедельник, 20 ноября, объявлена в ряде областей Украины. Под угрозой Хмельницкая, Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Николаевская и Херсонская области. Есть угроза вражеских ударных БпЛА.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине 20 ноября
22:17. Регионы Украины вечером 20 ноября оказались под грозой враждебных БпЛА.
22:53. Группа "Шахедов" двигается в направлении Хмельнитчины.
Еще одна группа "Шахедов" двигается в направлении Черниговщины.
Напомним, российские войска обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела есть погибший и раненый.
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