Повітряна тривога в Україні ввечері, 7 липня — яка загроза

Запуск авіабомби в небо. Фото: УП

Повітряна тривога в Україні зараз 7 липня охопила Харківську, Донецьку та Запорізьку області. Російські окупанти обстрілюють Харківщину за допомогою керованих авіабомб. Також відомо про зліт бомбардувальників Ту-95.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога ввечері 7 липня

За даними військових, відбуваються пуски КАБів у Харківській області.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Також Повітряні сили попереджають про зліт чотирьох бомбардувальників Ту-95 у Росії. На пускові рубежі орієнтовно вийдуть близько 01:10.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Наразі повітряна тривога охопила східні області України, зокрема Запорізьку, Харківську та Донецьку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:26. Українські бійці повідомляють про загрозу застосування балістики в "червоних" областях.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Таким чином повітряна тривога поширилась на значну частину областей:

Чернігівську,

Сумську,

Полтавську,

Черкаську,

Кіровоградську,

Дніпропетровську,

Запорізьку,

Донецьку,

Харківську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:29. "Швидкісна ціль в напрямку Полтавщини!" — попереджають захисники.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

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