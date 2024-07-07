Повітряна тривога в Україні ввечері, 7 липня — яка загроза

Повітряна тривога шириться Україною — що загрожує областям
Повітряна тривога в Україні зараз 7 липня охопила Харківську, Донецьку та Запорізьку області. Російські окупанти обстрілюють Харківщину за допомогою керованих авіабомб. Також відомо про зліт бомбардувальників Ту-95.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога ввечері 7 липня
За даними військових, відбуваються пуски КАБів у Харківській області.
Також Повітряні сили попереджають про зліт чотирьох бомбардувальників Ту-95 у Росії. На пускові рубежі орієнтовно вийдуть близько 01:10.
Наразі повітряна тривога охопила східні області України, зокрема Запорізьку, Харківську та Донецьку.
Оновлено 23:26. Українські бійці повідомляють про загрозу застосування балістики в "червоних" областях.
Таким чином повітряна тривога поширилась на значну частину областей:
- Чернігівську,
- Сумську,
- Полтавську,
- Черкаську,
- Кіровоградську,
- Дніпропетровську,
- Запорізьку,
- Донецьку,
- Харківську.
Оновлено 23:29. "Швидкісна ціль в напрямку Полтавщини!" — попереджають захисники.
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