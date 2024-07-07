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Повітряна тривога шириться Україною — що загрожує областям

7 липня 2024 23:04
оновлено: 23:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні ввечері, 7 липня — яка загроза
Запуск авіабомби в небо. Фото: УП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 7 липня охопила Харківську, Донецьку та Запорізьку області. Російські окупанти обстрілюють Харківщину за допомогою керованих авіабомб. Також відомо про зліт бомбардувальників Ту-95.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога ввечері 7 липня

За даними військових, відбуваються пуски КАБів у Харківській області.

Повітряна тривога в Україні ввечері 7 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Також Повітряні сили попереджають про зліт чотирьох бомбардувальників Ту-95 у Росії. На пускові рубежі орієнтовно вийдуть близько 01:10.

Що відомо про зліт Ту-95
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Наразі повітряна тривога охопила східні області України, зокрема Запорізьку, Харківську та Донецьку.

Мапа повітряної тривоги 7 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:26. Українські бійці повідомляють про загрозу застосування балістики в "червоних" областях.

Чому повітряна тривога зараз 7 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Таким чином повітряна тривога поширилась на значну частину областей:

  • Чернігівську,
  • Сумську,
  • Полтавську,
  • Черкаську,
  • Кіровоградську,
  • Дніпропетровську,
  • Запорізьку, 
  • Донецьку,
  • Харківську.
Мапа тривоги в ніч проти 8 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:29. "Швидкісна ціль в напрямку Полтавщини!" — попереджають захисники.

Тривога в ніч проти 8 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

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