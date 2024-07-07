Воздушная тревога в Украине вечером, 7 июля – какая угроза

Воздушная тревога распространяется по Украине — что угрожает областям
Воздушная тревога в Украине 7 июля охватила Харьковскую, Донецкую и Запорожскую области. Российские оккупанты обстреливают Харьковщину с помощью управляемых авиабомб. Также известно о взлете бомбардировщиков Ту-95.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога вечером 7 июля
По данным военных, проходят пуски КАБов в Харьковской области.
Также Воздушные силы предупреждают о взлете четырех бомбардировщиков Ту-95 в России. На пусковые рубежи ориентировочно выйдут около 1:10.
В настоящее время воздушная тревога охватила восточные области Украины, в частности, Запорожскую, Харьковскую и Донецкую.
Обновлено 23:26. Украинские бойцы сообщают об угрозе применения баллистики в "красных" областях.
Таким образом, воздушная тревога распространилась на значительную часть областей:
- Черниговскую,
- Сумскую,
- Полтавскую,
- Черкасскую,
- Кировоградская,
- Днепропетровске,
- Запорожская,
- Донецк,
- Харьковскую.
Обновлено 23:29. "Скоростная цель в направлении Полтавщины!" – предупреждают защитники.
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