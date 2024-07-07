Воздушная тревога в Украине вечером, 7 июля – какая угроза

Запуск авиабомбы в небо. Фото: УП

Воздушная тревога в Украине 7 июля охватила Харьковскую, Донецкую и Запорожскую области. Российские оккупанты обстреливают Харьковщину с помощью управляемых авиабомб. Также известно о взлете бомбардировщиков Ту-95.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога вечером 7 июля

По данным военных, проходят пуски КАБов в Харьковской области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

Также Воздушные силы предупреждают о взлете четырех бомбардировщиков Ту-95 в России. На пусковые рубежи ориентировочно выйдут около 1:10.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

В настоящее время воздушная тревога охватила восточные области Украины, в частности, Запорожскую, Харьковскую и Донецкую.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:26. Украинские бойцы сообщают об угрозе применения баллистики в "красных" областях.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

Таким образом, воздушная тревога распространилась на значительную часть областей:

Черниговскую,

Сумскую,

Полтавскую,

Черкасскую,

Кировоградская,

Днепропетровске,

Запорожская,

Донецк,

Харьковскую.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:29. "Скоростная цель в направлении Полтавщины!" – предупреждают защитники.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

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