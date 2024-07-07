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Воздушная тревога распространяется по Украине — что угрожает областям

7 июля 2024 23:04
обновлено: 23:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине вечером, 7 июля – какая угроза
Запуск авиабомбы в небо. Фото: УП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 7 июля охватила Харьковскую, Донецкую и Запорожскую области. Российские оккупанты обстреливают Харьковщину с помощью управляемых авиабомб. Также известно о взлете бомбардировщиков Ту-95.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога вечером 7 июля

По данным военных, проходят пуски КАБов в Харьковской области.

Воздушная тревога в Украине вечером 7 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

Также Воздушные силы предупреждают о взлете четырех бомбардировщиков Ту-95 в России. На пусковые рубежи ориентировочно выйдут около 1:10.

Что известно о взлете Ту-95
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

В настоящее время воздушная тревога охватила восточные области Украины, в частности, Запорожскую, Харьковскую и Донецкую.

Карта воздушной тревоги 7 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:26. Украинские бойцы сообщают об угрозе применения баллистики в "красных" областях.

Почему воздушная тревога сейчас 7 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

Таким образом, воздушная тревога распространилась на значительную часть областей:

  • Черниговскую,
  • Сумскую,
  • Полтавскую,
  • Черкасскую,
  • Кировоградская,
  • Днепропетровске,
  • Запорожская,
  • Донецк,
  • Харьковскую.
Карта тревоги в ночь на 8 июля.
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:29. "Скоростная цель в направлении Полтавщины!" – предупреждают защитники.

Тревога в ночь на 8 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

Новость дополняется...

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