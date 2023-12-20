Повітряна тривога знову зараз 20 грудня — які області під загрозою удару

Пуск ракет у нічне небо. Фото: Міноборони РФ

Повітряна тривога зараз, 20 грудня, вкотре охоплює області. Є небезпека застосування тактичної авіації ворогом в низці південних та центральних регіонів. Йдеться про Кіровоградську, Запорізьку та інші області. Тривога оголошується вдруге за ніч.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! У разі оголошення тривоги — прямуйте в укриття!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі серед "червоних" областей такі:

Кіровоградська,

Миколаївська,

Херсонська,

Запорізька,

Дніпропетровська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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