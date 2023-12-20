Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Повітряна тривога шириться знову — які області під загрозою удару arrow

Повітряна тривога шириться знову — які області під загрозою удару

20 грудня 2023 06:14
оновлено: 06:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога знову зараз 20 грудня — які області під загрозою удару
Пуск ракет у нічне небо. Фото: Міноборони РФ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога зараз, 20 грудня, вкотре охоплює області. Є небезпека застосування тактичної авіації ворогом в низці південних та центральних регіонів. Йдеться про Кіровоградську, Запорізьку та інші області. Тривога оголошується вдруге за ніч.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Повітряна тривога знову зараз 20 грудня

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! У разі оголошення тривоги — прямуйте в укриття!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі серед "червоних" областей такі:

  • Кіровоградська,
  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Запорізька,
  • Дніпропетровська. 
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 20 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста - 80x80

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

11:51 Динамо може очолити відомий український тренер

Актуальне по темі