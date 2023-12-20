Повітряна тривога знову зараз 20 грудня — які області під загрозою удару

Повітряна тривога шириться знову — які області під загрозою удару
20 грудня 2023 06:14
оновлено: 06:18
Пуск ракет у нічне небо. Фото: Міноборони РФ
Повітряна тривога зараз, 20 грудня, вкотре охоплює області. Є небезпека застосування тактичної авіації ворогом в низці південних та центральних регіонів. Йдеться про Кіровоградську, Запорізьку та інші області. Тривога оголошується вдруге за ніч.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Повітряна тривога знову зараз 20 грудня
"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! У разі оголошення тривоги — прямуйте в укриття!" — йдеться в повідомленні.
Наразі серед "червоних" областей такі:
- Кіровоградська,
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Запорізька,
- Дніпропетровська.
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