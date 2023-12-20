Воздушная тревога снова сейчас 20 декабря — какие области под угрозой удара

Пуск ракет в ночное небо. Фото: Минобороны РФ

Воздушная тревога сейчас, 20 декабря, еще раз охватывает области. Есть опасность применения тактической авиации врагом в ряде южных и центральных регионов. Речь идет о Кировоградской, Запорожской и других областях. Тревога объявляется второй раз за ночь.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! В случае объявления тревоги - направляйтесь в укрытие!" – говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Среди "красных" областей такие:

Кировоградская,

Николаевская,

Херсонская,

Запорожская,

Днепропетровская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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