Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога распространяется снова — какие области под угрозой удара arrow

Воздушная тревога распространяется снова — какие области под угрозой удара

20 декабря 2023 06:14
обновлено: 06:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога снова сейчас 20 декабря — какие области под угрозой удара
Пуск ракет в ночное небо. Фото: Минобороны РФ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога сейчас, 20 декабря, еще раз охватывает области. Есть опасность применения тактической авиации врагом в ряде южных и центральных регионов. Речь идет о Кировоградской, Запорожской и других областях. Тревога объявляется второй раз за ночь.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

Читайте также:

Воздушная тревога снова сейчас 20 декабря

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! В случае объявления тревоги - направляйтесь в укрытие!" – говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Среди "красных" областей такие:

  • Кировоградская,
  • Николаевская,
  • Херсонская,
  • Запорожская,
  • Днепропетровская.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 20 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города - 80x80

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

11:51 Динамо может возглавить известный украинский тренер

Актуальное по теме