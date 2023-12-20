Воздушная тревога снова сейчас 20 декабря — какие области под угрозой удара

Воздушная тревога распространяется снова — какие области под угрозой удара
20 декабря 2023 06:14
обновлено: 06:18
Пуск ракет в ночное небо. Фото: Минобороны РФ
Воздушная тревога сейчас, 20 декабря, еще раз охватывает области. Есть опасность применения тактической авиации врагом в ряде южных и центральных регионов. Речь идет о Кировоградской, Запорожской и других областях. Тревога объявляется второй раз за ночь.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Читайте также:
Воздушная тревога снова сейчас 20 декабря
"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! В случае объявления тревоги - направляйтесь в укрытие!" – говорится в сообщении.
Среди "красных" областей такие:
- Кировоградская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Запорожская,
- Днепропетровская.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!