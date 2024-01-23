Ракетна небезпека для Львова 23 січня

Ворожа ракета над Україною. Фото: Повітряні сили

Масштабна повітряна тривога триває в Україні, 23 січня. Ворожі ракети рухаються в напрямку Львівщини.

Про це інформують Повітряні сили.

Читайте також:

Ракетна небезпека для Львова

Мер Львова Андрій Садовий закликав місцевих перейти в укриття.

"Краще перейти в укриття, якщо ви ще не там", — написав він.

Садовий повідомив про небезпеку для Львова. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні — що відомо

"Ракетна небезпека в південних та східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС", — повідомили військові.

Ракетна загроза в Україні. Фото: скриншот

Згодом вони додали, що перша група ракет в Сумській області, в напрямку Полтавщини.

Через декілька хвилин ракета рухалася в напрямку Миргорода — (імовірно Х-59).

Також було зафіксовано зліт бортів Ту-22м3 з аеродрома Шайковка у Калузькій області РФ.

"Попередньо в повітряному просторі рф 2 Ту-22М3 з аеродрому Оленья (Мурманська область) та 2 Ту-22М3 з аеродрому Шайковка (Калузька область)", — додали у ПС ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні зранку по всій Україні розпочалася повітряна тривога. Росія випустила ракети, які зараз тримають курс на Київ.

Додамо, ворог здійснює масовану атаку по Україні. Вибухи чутно у декількох містах і повітряна тривога лунає у всіх областях країни. Місцеві жителі Павлограда, що Дніпропетровщині теж чули гучні вибухи вранці 23 січня.