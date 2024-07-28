Повітряна тривога в Україні вночі 28 липня — атака ударних БпЛА

Повітряна тривога в низці областей — Росія здійснила пуски цілей
28 липня 2024 01:02
оновлено: 01:34
Пуск керованої авіабомби. Ілюстративне фото: REUTERS
Повітряна тривога в Україні зараз 28 липня охопила південні та східні області, зокрема Миколаївську, Херсонську, Харківську та інші. Тривога пов'язана з загрозою ударних безпілотників та пусками керованих авіаційних бомб на сході.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Українські військові попередили про загрозу ударних БпЛА з півдня. "Шахеди" виявили в Миколаївській та Херсонській областях, які прямують в бік північного заходу.
Таким чином повітряна тривога поширилась на такі області:
- Кіровоградську,
- Дніпропетровську,
- Миколаївську,
- Херсонську,
- Харківську.
Зауважимо, що в Харківській області повітряна тривога пов'язана з пусками КАБ тактичною авіацією Росії.
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