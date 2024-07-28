Повітряна тривога в Україні вночі 28 липня — атака ударних БпЛА

Пуск керованої авіабомби. Ілюстративне фото: REUTERS

Повітряна тривога в Україні зараз 28 липня охопила південні та східні області, зокрема Миколаївську, Херсонську, Харківську та інші. Тривога пов'язана з загрозою ударних безпілотників та пусками керованих авіаційних бомб на сході.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Українські військові попередили про загрозу ударних БпЛА з півдня. "Шахеди" виявили в Миколаївській та Херсонській областях, які прямують в бік північного заходу.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога поширилась на такі області:

Кіровоградську,

Дніпропетровську,

Миколаївську,

Херсонську,

Харківську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Зауважимо, що в Харківській області повітряна тривога пов'язана з пусками КАБ тактичною авіацією Росії.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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