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Повітряна тривога в низці областей — Росія здійснила пуски цілей

28 липня 2024 01:02
оновлено: 01:34
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні вночі 28 липня — атака ударних БпЛА
Пуск керованої авіабомби. Ілюстративне фото: REUTERS
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 28 липня охопила південні та східні області, зокрема Миколаївську, Херсонську, Харківську та інші. Тривога пов'язана з загрозою ударних безпілотників та пусками керованих авіаційних бомб на сході.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram. 

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Повітряна тривога вночі 28 липня

Українські військові попередили про загрозу ударних БпЛА з півдня. "Шахеди" виявили в Миколаївській та Херсонській областях, які прямують в бік північного заходу.

Атака БпЛА на Україну вночі 28 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога поширилась на такі області:

  • Кіровоградську,
  • Дніпропетровську,
  • Миколаївську,
  • Херсонську,
  • Харківську.
Карта повітряної тривоги вночі 28 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Зауважимо, що в Харківській області повітряна тривога пов'язана з пусками КАБ тактичною авіацією Росії.

Нічна атака Росії на Україну вночі 28 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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