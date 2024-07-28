Воздушная тревога в Украине ночью 28 июля – атака ударных БпЛА

Пуск управляемой авиабомбы. Иллюстративное фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине сейчас 28 июля охватила южные и восточные области, в частности, Николаевскую, Херсонскую, Харьковскую и другие. Тревожность связана с угрозой ударных беспилотников и пусками управляемых авиационных бомб на востоке.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Украинские военные предупредили об угрозе ударных БПЛА с юга. "Шахеды" обнаружили в Николаевской и Херсонской областях, направляющихся в сторону северо-запада.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога распространилась на следующие области:

Кировоградская,

Днепропетровске,

Николаевскую,

Херсонскую,

Харьковскую.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

В Харьковской области воздушная тревога связана с пусками КАБ тактической авиацией России.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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