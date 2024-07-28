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Воздушная тревога в ряде областей — Россия осуществила пуски целей

28 июля 2024 01:02
обновлено: 01:34
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине ночью 28 июля – атака ударных БпЛА
Пуск управляемой авиабомбы. Иллюстративное фото: REUTERS
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 28 июля охватила южные и восточные области, в частности, Николаевскую, Херсонскую, Харьковскую и другие. Тревожность связана с угрозой ударных беспилотников и пусками управляемых авиационных бомб на востоке.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога ночью 28 июля

Украинские военные предупредили об угрозе ударных БПЛА с юга. "Шахеды" обнаружили в Николаевской и Херсонской областях, направляющихся в сторону северо-запада.

Атака БпЛА на Украине ночью 28 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога распространилась на следующие области:

  • Кировоградская,
  • Днепропетровске,
  • Николаевскую,
  • Херсонскую,
  • Харьковскую.
Карта воздушной тревоги ночью 28 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

В Харьковской области воздушная тревога связана с пусками КАБ тактической авиацией России.

Ночная атака России на Украину ночью 28 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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