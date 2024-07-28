Воздушная тревога в Украине ночью 28 июля – атака ударных БпЛА

Воздушная тревога в ряде областей — Россия осуществила пуски целей
Воздушная тревога в Украине сейчас 28 июля охватила южные и восточные области, в частности, Николаевскую, Херсонскую, Харьковскую и другие. Тревожность связана с угрозой ударных беспилотников и пусками управляемых авиационных бомб на востоке.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога ночью 28 июля
Украинские военные предупредили об угрозе ударных БПЛА с юга. "Шахеды" обнаружили в Николаевской и Херсонской областях, направляющихся в сторону северо-запада.
Таким образом, воздушная тревога распространилась на следующие области:
- Кировоградская,
- Днепропетровске,
- Николаевскую,
- Херсонскую,
- Харьковскую.
В Харьковской области воздушная тревога связана с пусками КАБ тактической авиацией России.
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