Повітряна тривога зараз 5 жовтня: в яких областях загроза БпЛА

Повітряна тривога в низці областей: загроза БпЛА
По Україні сьогодні ввечері, 5 жовтня, близько 23:15 почала розповсюджуватися повітряна тривога. Є небезпека удару ворожих БпЛА.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Повітряна тривога зараз 5 жовтня
Оновлено 23:47. Українські військові попереджають про загрозу ударних БпЛА.
"Повітряна тривога в Миколаївській, Херсонській областях пов’язана з рухом ударних БпЛА типу "Shahed" в областях — перебувайте в укриттях", — йдеться в повідомленні.
Також є інформація, що БпЛА рухаються з Чорного моря в напрямку Одеської області. Зокрема, небезпеку оголосили й у Донецькій області.
Оновлено 00:01. Повітряні сили повідомляють про три групи безпілотників.
Оновлено 00:29. Військові попереджають про рух БпЛА в напрямку Одеської області.
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