Повітряна тривога зараз 5 жовтня: в яких областях загроза БпЛА

"Шахед" у повітряному просторі. Фото: google.com

По Україні сьогодні ввечері, 5 жовтня, близько 23:15 почала розповсюджуватися повітряна тривога. Є небезпека удару ворожих БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Читайте також:

Повітряна тривога зараз 5 жовтня

Оновлено 23:47. Українські військові попереджають про загрозу ударних БпЛА.

"Повітряна тривога в Миколаївській, Херсонській областях пов’язана з рухом ударних БпЛА типу "Shahed" в областях — перебувайте в укриттях", — йдеться в повідомленні.

Також є інформація, що БпЛА рухаються з Чорного моря в напрямку Одеської області. Зокрема, небезпеку оголосили й у Донецькій області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 00:01. Повітряні сили повідомляють про три групи безпілотників.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 00:29. Військові попереджають про рух БпЛА в напрямку Одеської області.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлюється...