Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Повітряна тривога в низці областей: загроза БпЛА arrow

Повітряна тривога в низці областей: загроза БпЛА

5 жовтня 2023 23:41
оновлено: 01:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 5 жовтня: в яких областях загроза БпЛА
"Шахед" у повітряному просторі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

По Україні сьогодні ввечері, 5 жовтня, близько 23:15 почала розповсюджуватися повітряна тривога. Є небезпека удару ворожих БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Читайте також:

Повітряна тривога зараз 5 жовтня

Оновлено 23:47. Українські військові попереджають про загрозу ударних БпЛА.

"Повітряна тривога в Миколаївській, Херсонській областях пов’язана з рухом ударних БпЛА типу "Shahed" в областях — перебувайте в укриттях", — йдеться в повідомленні.

Також є інформація, що БпЛА рухаються з Чорного моря в напрямку Одеської області. Зокрема, небезпеку оголосили й у Донецькій області.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні 5 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua
Попередження про БпЛА від Повітряних сил
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 00:01. Повітряні сили повідомляють про три групи безпілотників.

Три групи БпЛА
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 00:29. Військові попереджають про рух БпЛА в напрямку Одеської області.

Попередження від Повітряних сил
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

17:09 Хто має право служити в ЗСУ за місцем проживання: повний перелік

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз