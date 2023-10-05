Воздушная тревога сейчас 5 октября: в каких областях угроза БпЛА

"Шахед" в воздушном пространстве. Фото: google.com

По Украине сегодня вечером, 5 октября, около 23.15 начала распространяться воздушная тревога. Есть опасность удара враждебных БПЛА.

Об этом сообщают воздушные силы.

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"Воздушная тревога в Николаевской, Херсонской областях связана с движением ударных БпЛА типа "Shahed" в областях - находитесь в укрытиях" , - говорится в сообщении.

Также есть информация, что БПЛА движется с Черного моря в направлении Одесской области. В частности, опасность была объявлена и в Донецкой области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 00:01. Воздушные силы сообщают о трех группах беспилотников.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 00:29. Военные предупреждают о движении БПЛА в направлении Одесской области.

Источник: t.me/kpszsu

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