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Воздушная тревога в ряде областей: угроза БпЛА

5 октября 2023 23:41
обновлено: 00:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 5 октября: в каких областях угроза БпЛА
"Шахед" в воздушном пространстве. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По Украине сегодня вечером, 5 октября, около 23.15 начала распространяться воздушная тревога. Есть опасность удара враждебных БПЛА.

Об этом сообщают воздушные силы.

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Воздушная тревога сейчас 5 октября

Обновлено 23:47. Украинские военные предупреждают об угрозе ударных БПЛА.

"Воздушная тревога в Николаевской, Херсонской областях связана с движением ударных БпЛА типа "Shahed" в областях - находитесь в укрытиях" , - говорится в сообщении.

Также есть информация, что БПЛА движется с Черного моря в направлении Одесской области. В частности, опасность была объявлена и в Донецкой области.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня 5 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua
Предупреждение о БПЛА от Воздушных сил
Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 00:01. Воздушные силы сообщают о трех группах беспилотников.

Три группы БпЛА
Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 00:29. Военные предупреждают о движении БПЛА в направлении Одесской области.

Предупреждение от Воздушных сил
Источник: t.me/kpszsu

Обновляется...

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