Повітряна тривога зараз 20 січня - куди ворожі шахеди - які області в небезпеці

Повітряна тривога в Україні — які області під загрозою атаки БпЛА
20 січня 2024 00:52
Повітряна тривога в Україні
Станом на зараз в Україні оголошено повітряну тривогу. Низка областей перебувають під загрозою атаки ворожих ударних БпЛА.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
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"Увага! Київська область (без Києва) — загроза застосування ворогом ударних БпЛА!" — йшлося в повідомленні о 00:27.
О 00:47 повітряна тривога розширилася на Вінницьку область.
"Загроза застосування ворогом ударних БпЛА!" — інформують військові.
Згодом, о 00:54, стало відомо, що група ударних БпЛА перебуває на межі Київської та Житомирської областей. Дрони рухаються у напрямку Житомира.
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