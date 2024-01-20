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Повітряна тривога в Україні — які області під загрозою атаки БпЛА

20 січня 2024 00:52
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Повітряна тривога зараз 20 січня - куди ворожі шахеди - які області в небезпеці
Повітряна тривога в Україні
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Станом на зараз в Україні оголошено повітряну тривогу. Низка областей перебувають під загрозою атаки ворожих ударних БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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"Увага! Київська область (без Києва) — загроза застосування ворогом ударних БпЛА!" — йшлося в повідомленні о 00:27.

О 00:47 повітряна тривога розширилася на Вінницьку область.

"Загроза застосування ворогом ударних БпЛА!" — інформують військові.

Згодом, о 00:54, стало відомо, що група ударних БпЛА перебуває на межі Київської та Житомирської областей. Дрони рухаються у напрямку Житомира.

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