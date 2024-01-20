Воздушная тревога сейчас 20 января – куда враждебны шахеды – какие области в опасности

Системы объявления. Фото: Pexels

По состоянию на сейчас в Украине объявлена воздушная тревога. Ряд областей находятся под угрозой атаки вражеских ударных БпЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Угроза атаки ударными БпЛА в Украине 20 января

"Внимание! Киевская область (без Киева) — угроза применения врагом ударных БпЛА!" — говорилось в сообщении в 00:27.

В 00:47 воздушная тревога расширилась в Винницкую область.

"Угроза применения врагом ударных БпЛА!" – информируют военные.

Впоследствии в 00:54 стало известно, что группа ударных БпЛА находится на границе Киевской и Житомирской областей. Дроны двигаются в направлении Житомира.

В 1:03 Кировоградскую область опасность миновала.

Информация от ВС ВСУ. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине 20 января

По состоянию на 00:47 воздушная тревога объявлена в шести областях страны. А именно:

Житомирская,

Киевская,

Винницкая,

Черкасская,

Кировоградская,

Луганск.

Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Вместе с тем в 1:24 отбой тревоги прозвучал в Черкасской области.

Однако в это время БПЛА начали движение на Хмельнитчину, пролетая над Житомирской областью.

В 1:29 спокойно стало на Киевщине.

А уже в 1:31 воздушная тревога прозвучала в Хмельницкой области.

В 1:34 список регионов, где объявлена воздушная тревога, пополнили:

Днепропетровская,

Донецкая,

Харьковская.

В этих областях объявили угрозу применения баллистического вооружения с восточного направления.

Напомним, ранее по Украине уже распространялась воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара.

В то же время в Украине представили новый бронебойный боеприпас для FPV-дронов. В нем находится "ударное ядро", обладающее мощным забронированным действием и большой дальностью дистанционного поражения.