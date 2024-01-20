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Воздушная тревога в Украине — какие области под угрозой атаки БпЛА

20 января 2024 00:52
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Воздушная тревога сейчас 20 января – куда враждебны шахеды – какие области в опасности
Системы объявления. Фото: Pexels
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

По состоянию на сейчас в Украине объявлена воздушная тревога. Ряд областей находятся под угрозой атаки вражеских ударных БпЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Угроза атаки ударными БпЛА в Украине 20 января

"Внимание! Киевская область (без Киева) — угроза применения врагом ударных БпЛА!" — говорилось в сообщении в 00:27.

В 00:47 воздушная тревога расширилась в Винницкую область.

"Угроза применения врагом ударных БпЛА!" – информируют военные.

Впоследствии в 00:54 стало известно, что группа ударных БпЛА находится на границе Киевской и Житомирской областей. Дроны двигаются в направлении Житомира.

В 1:03 Кировоградскую область опасность миновала.

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Информация от ВС ВСУ. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине 20 января

По состоянию на 00:47 воздушная тревога объявлена в шести областях страны. А именно:

  • Житомирская,
  • Киевская,
  • Винницкая,
  • Черкасская,
  • Кировоградская,
  • Луганск.
Воздушная тревога в Украине
Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Вместе с тем в 1:24 отбой тревоги прозвучал в Черкасской области.

Однако в это время БПЛА начали движение на Хмельнитчину, пролетая над Житомирской областью.

В 1:29 спокойно стало на Киевщине.

А уже в 1:31 воздушная тревога прозвучала в Хмельницкой области.

В 1:34 список регионов, где объявлена воздушная тревога, пополнили:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Харьковская.

В этих областях объявили угрозу применения баллистического вооружения с восточного направления.

Напомним, ранее по Украине уже распространялась воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара.

В то же время в Украине представили новый бронебойный боеприпас для FPV-дронов. В нем находится "ударное ядро", обладающее мощным забронированным действием и большой дальностью дистанционного поражения.

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