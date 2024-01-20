Воздушная тревога сейчас 20 января – куда враждебны шахеды – какие области в опасности

Воздушная тревога в Украине — какие области под угрозой атаки БпЛА
По состоянию на сейчас в Украине объявлена воздушная тревога. Ряд областей находятся под угрозой атаки вражеских ударных БпЛА.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Угроза атаки ударными БпЛА в Украине 20 января
"Внимание! Киевская область (без Киева) — угроза применения врагом ударных БпЛА!" — говорилось в сообщении в 00:27.
В 00:47 воздушная тревога расширилась в Винницкую область.
"Угроза применения врагом ударных БпЛА!" – информируют военные.
Впоследствии в 00:54 стало известно, что группа ударных БпЛА находится на границе Киевской и Житомирской областей. Дроны двигаются в направлении Житомира.
В 1:03 Кировоградскую область опасность миновала.
Воздушная тревога в Украине 20 января
По состоянию на 00:47 воздушная тревога объявлена в шести областях страны. А именно:
- Житомирская,
- Киевская,
- Винницкая,
- Черкасская,
- Кировоградская,
- Луганск.
Вместе с тем в 1:24 отбой тревоги прозвучал в Черкасской области.
Однако в это время БПЛА начали движение на Хмельнитчину, пролетая над Житомирской областью.
В 1:29 спокойно стало на Киевщине.
А уже в 1:31 воздушная тревога прозвучала в Хмельницкой области.
В 1:34 список регионов, где объявлена воздушная тревога, пополнили:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Харьковская.
В этих областях объявили угрозу применения баллистического вооружения с восточного направления.
Напомним, ранее по Украине уже распространялась воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара.
В то же время в Украине представили новый бронебойный боеприпас для FPV-дронов. В нем находится "ударное ядро", обладающее мощным забронированным действием и большой дальностью дистанционного поражения.
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