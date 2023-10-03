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Повітряна тривога в Україні: які регіони під загрозою

3 жовтня 2023 01:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога зараз 3 жовтня: загроза безпілотників
Ворог запускає в бік України безпілотники. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Територією України близько другої ночі, 3 жовтня, почала поширюватися повітряна тривога. Зараз у небезпеці південні та східні області. Ворог запускає безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Моніторингові канали повідомляють про пуски ворожих безпілотників.

"Спостерігається декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed" з Чорного моря через Очаківський район Миколаївської області в напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області", — повідомляють Повітряні Сили України.

Повітряна тривога 3 жовтня

Військові закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і у разі небезпеки бігти в укриття.

Карта тривог нині така:

Повітряна тривога 3 жовтня

Нагадаємо, атака БпЛА на Україну у ніч проти 2 жовтня спрямована на те, щоб розвідати нашу ППО. Для цього окупанти запускають невелику кількість дронів.

Також ми писали, що у ніч проти 2 жовтня російські терористи випустили по Україні сім ударних БпЛА типу Shahed. Чотири з них вдалося знищити українській ППО. 

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