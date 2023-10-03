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Воздушная тревога в Украине: какие регионы под угрозой

3 октября 2023 01:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога сейчас 3 октября: угроза беспилотников
Враг запускает в сторону Украины беспилотники. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

По территории Украины около двух ночи, 3 октября, начала распространяться воздушная тревога. Сейчас в опасности южные и восточные области. Враг запускает беспилотники.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Мониторинговые каналы сообщают о пусках вражеских беспилотников.

"Наблюдается несколько групп ударных БпЛА типа "Shahed" из Черного моря через Очаковский район Николаевской области в направлении Кривого Рога Днепропетровской области", — сообщают Воздушные Силы Украины.

Воздушная тревога 3 октября

Военные призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности бежать в укрытие.

Карта тревог сейчас такова:

Воздушная тревога 3 октября

Напомним, атака БпЛА на Украину в ночь на 2 октября направлена на то, чтобы разведать нашу ПВО. Для этого оккупанты запускают небольшое количество дронов.

Также мы писали, что в ночь на 2 октября российские террористы выпустили по Украине семь ударных БпЛА типа Shahed. Четыре из них удалось уничтожить украинской ПВО.

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