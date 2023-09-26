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Повітряна тривога в Україні: існує ракетна небезпека

26 вересня 2023 14:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога в Україні в обід 26 вересня: ракетна небезпека
Винищувач МіГ-31К. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У вівторок, 26 вересня, близько 14:26 в Україні оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана зі зльотом винищувача МіГ-31К. 

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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Повітряна тривога

14:26 стало відомо про зліт винищувача МіГ-31К з території РФ (аеродром Саваслейка). Він є носієм ракет "Кинджал".

Повітряна тривога в Україні
Фото: скриншот

Мапа тривог

14:31 всі області "почервоніли". 

Повітряна тривога
Фото: скриншот

Нагадаємо, пізно ввечері, 25 вересня, у РФ злетіли 6 Ту-95мс з аеродрому Оленья. Повітряна тривога лунала у східних та південних областях. 

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