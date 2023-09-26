Повітряна тривога в Україні в обід 26 вересня: ракетна небезпека

Повітряна тривога в Україні: існує ракетна небезпека
26 вересня 2023 14:28
Винищувач МіГ-31К. Фото ілюстративне: google
У вівторок, 26 вересня, близько 14:26 в Україні оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана зі зльотом винищувача МіГ-31К.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
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Повітряна тривога
14:26 стало відомо про зліт винищувача МіГ-31К з території РФ (аеродром Саваслейка). Він є носієм ракет "Кинджал".
Мапа тривог
14:31 всі області "почервоніли".
Нагадаємо, пізно ввечері, 25 вересня, у РФ злетіли 6 Ту-95мс з аеродрому Оленья. Повітряна тривога лунала у східних та південних областях.