Воздушная тревога в Украине в обед 26 сентября: ракетная опасность

Воздушная тревога в Украине: существует ракетная опасность
26 сентября 2023 14:28
Истребитель МиГ-31К. Фото иллюстративное: google
Во вторник, 26 сентября, около 14.26 в Украине объявили воздушную тревогу. Она связана со взлетом истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
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Воздушная тревога
14:26 стало известно о взлете истребителя МиГ-31К с территории РФ (аэродром Саваслейко). Он является носителем ракет "Кинжал".
Карта тревог
14:31 все области "покраснели".
Напомним, поздно вечером, 25 сентября, в РФ взлетели 6 Ту-95мс с аэродрома Оленья. Воздушная тревога раздавалась в восточных и южных областях.