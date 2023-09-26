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Воздушная тревога в Украине: существует ракетная опасность

26 сентября 2023 14:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воздушная тревога в Украине в обед 26 сентября: ракетная опасность
Истребитель МиГ-31К. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во вторник, 26 сентября, около 14.26 в Украине объявили воздушную тревогу. Она связана со взлетом истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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Воздушная тревога

14:26 стало известно о взлете истребителя МиГ-31К с территории РФ (аэродром Саваслейко). Он является носителем ракет "Кинжал".

Воздушная тревога в Украине
Фото: скриншот

Карта тревог

14:31 все области "покраснели".

Воздушная тревога
Фото: скриншот

Напомним, поздно вечером, 25 сентября, в РФ взлетели 6 Ту-95мс с аэродрома Оленья. Воздушная тревога раздавалась в восточных и южных областях.

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