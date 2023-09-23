Повітряна тривога в Україні 23 вересня: ракетна небезпека

Повітряна тривога в Україні: небезпека обстрілу ракетами та БПЛА
Увечері, 23 вересня, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Існує загроза обстрілів ракетами та БПЛА.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
21:57 оголосили загрозу обстрілу з БПЛА типу "Shahed" для Чернігівської області.
21:59 з'явилася загроза ракетного обстрілу для Херсонської області.
22:05 стало відомо про застосування росіянами ударних БПЛА в Запорізькій області.
22:08 повідомили про застосування росіянами ударних БПЛА в Дніпропетровській області.
Мапа тривог
22:10 "почервоніли" деякі північні та південні області.
Нагадаємо, вночі 23 вересня, в низці областях України оголосили повітряну тривогу. Стало відомо, що ракети наближаються до південних регіонів.
Пізніше, під ранок 23 вересня над низкою областей зафіксували ударні ворожі безпілотники. Таким чином, повітряну тривогу оголосили в Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській та інших регіонах.