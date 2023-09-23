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Повітряна тривога в Україні: небезпека обстрілу ракетами та БПЛА

23 вересня 2023 22:07
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Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога в Україні 23 вересня: ракетна небезпека
Запуск ворожої ракети. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері, 23 вересня, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Існує загроза обстрілів ракетами та БПЛА. 

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. 

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Повітряна тривога в Україні

21:57 оголосили загрозу обстрілу з БПЛА типу "Shahed" для Чернігівської області. 

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Фото: скриншот

21:59 з'явилася загроза ракетного обстрілу для Херсонської області. 

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Фото: скриншот

22:05 стало відомо про застосування росіянами ударних БПЛА в Запорізькій області. 

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Фото: скриншот

22:08 повідомили про застосування росіянами ударних БПЛА в Дніпропетровській області. 

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Фото: скриншот

Мапа тривог

22:10 "почервоніли" деякі північні та південні області. 

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Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 23 вересня, в низці областях України оголосили повітряну тривогу. Стало відомо, що ракети наближаються до південних регіонів.

Пізніше, під ранок 23 вересня над низкою областей зафіксували ударні ворожі безпілотники. Таким чином, повітряну тривогу оголосили в Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській та інших регіонах.

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