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Воздушная тревога в Украине: опасность обстрела ракетами и БПЛА

23 сентября 2023 22:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воздушная тревога в Украине 23 сентября: ракетная опасность
Запуск вражеской ракеты. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером, 23 сентября, в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза обстрелов ракетами и БПЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

21:57 объявили угрозу обстрела из БПЛА типа "Shahed" для Черниговской области.

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Фото: скриншот

21:59 появилась угроза ракетных обстрелов для Херсонской области.

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Фото: скриншот

22:05 стало известно о применении россиянами ударных БПЛА в Запорожской области.

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Фото: скриншот

22:08 сообщили о применении россиянами ударных БПЛА в Днепропетровской области.

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Фото: скриншот

Карта тревог

22:10 "покраснели" некоторые северные и южные области.

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Фото: скриншот

Напомним, ночью 23 сентября, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Стало известно, что ракеты близятся к южным регионам.

Позже, к утру 23 сентября над рядом областей зафиксировали ударные вражеские беспилотники. Таким образом, воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и других регионах.

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