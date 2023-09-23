Воздушная тревога в Украине 23 сентября: ракетная опасность

Воздушная тревога в Украине: опасность обстрела ракетами и БПЛА
Вечером, 23 сентября, в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза обстрелов ракетами и БПЛА.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
21:57 объявили угрозу обстрела из БПЛА типа "Shahed" для Черниговской области.
21:59 появилась угроза ракетных обстрелов для Херсонской области.
22:05 стало известно о применении россиянами ударных БПЛА в Запорожской области.
22:08 сообщили о применении россиянами ударных БПЛА в Днепропетровской области.
Карта тревог
22:10 "покраснели" некоторые северные и южные области.
Напомним, ночью 23 сентября, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Стало известно, что ракеты близятся к южным регионам.
Позже, к утру 23 сентября над рядом областей зафиксировали ударные вражеские беспилотники. Таким образом, воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и других регионах.