Повітряна тривога в Україні сьогодні зранку, 11 жовтня

Повітряна тривога в Україні: ракетна небезпека
Сьогодні зранку, 11 жовтня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що тривога в Харківській області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.
У Дніпропетровській, Херсонської та Кіровоградській областях тривогу оголошено через ракетну небезпеку.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 09:45. Повітряну тривогу оголосили також в Сумській та Полтавській областях.
Нагадаємо, у вівторок, 10 жовтня, російські терористи обстріляли Сумську область. Ворожа атака забрала життя 13-річної дівчинки.
Також ми писали, що у Грозі Харківської області зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по кафе 5 жовтня. Жертвами атаки окупантів стали 53 людини.