Повітряна тривога в Україні сьогодні зранку, 11 жовтня

Наразі існує ракетна небезпека для декількох областей

Сьогодні зранку, 11 жовтня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що тривога в Харківській області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

У Дніпропетровській, Херсонської та Кіровоградській областях тривогу оголошено через ракетну небезпеку.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 09:45. Повітряну тривогу оголосили також в Сумській та Полтавській областях.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у вівторок, 10 жовтня, російські терористи обстріляли Сумську область. Ворожа атака забрала життя 13-річної дівчинки.

Також ми писали, що у Грозі Харківської області зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по кафе 5 жовтня. Жертвами атаки окупантів стали 53 людини.