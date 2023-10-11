Воздушная тревога в Украине сегодня утром, 11 октября

Воздушная тревога в Украине: ракетная опасность
Сегодня утром, 11 октября, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас существует ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что тревога в Харьковской области связана с активностью вражеской тактической авиации.
В Днепропетровской, Херсонской и Кировоградской областях тревога объявлена из-за ракетной опасности.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Обновлено 09:45. Воздушную тревогу объявили также в Сумской и Полтавской областях.
Напомним, во вторник, 10 октября, российские террористы обстреляли Сумскую область. Вражеская атака унесла жизнь 13-летней девочки.
Также мы писали, что в Грозе Харьковской области возросло количество погибших в результате российского удара по кафе 5 октября. Жертвами атаки оккупантов стали 53 человека.