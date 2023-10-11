Воздушная тревога в Украине сегодня утром, 11 октября

В настоящее время существует ракетная опасность для нескольких областей

Сегодня утром, 11 октября, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что тревога в Харьковской области связана с активностью вражеской тактической авиации.

В Днепропетровской, Херсонской и Кировоградской областях тревога объявлена из-за ракетной опасности.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 09:45. Воздушную тревогу объявили также в Сумской и Полтавской областях.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, во вторник, 10 октября, российские террористы обстреляли Сумскую область. Вражеская атака унесла жизнь 13-летней девочки.

Также мы писали, что в Грозе Харьковской области возросло количество погибших в результате российского удара по кафе 5 октября. Жертвами атаки оккупантов стали 53 человека.