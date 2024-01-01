Повітряна тривога в Україні 1 січня — загроза удару БпЛА та ракетами

Російська ракета в небі. Фото: з відкритих джерел

Сьогодні на півдні та сході України оголосили повітряну тривогу. Українців попереджають про рух ворожих безпілотників в Сумській області та загрозу ракетного удару.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Оновлено 14:31.Відбій тривоги в Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Донецькій та Запорізькій областях.

Сьогодні близько 14:09 східними та південними областями України почала ширитись повітряна тривога. Відтак, "почервоніли" Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська та Донецька області.

Повітряна тривога в Україні 1 січня. Фото: скриншот

Водночас у Повітряних силах попередили про рух декількох груп ударних БпЛА типу "Shahed" в Сумській області, які тримають південний/південно-західний курс. А також про загрозу ракетного удару.

"Повітряна тривога в Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Херсонській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" — йдеться у повідомленні.

Українців закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та йти в укриття.

Також моніторингові канали повідомляють про російський Су-34 на півдні, який заходить на пуск, ймовірно, Х-59 в напрямку Кривого Рогу/Кропивницького.

Окрім того, попереджають про групу"шахедів" в Сумській області курсом на Полтавщину.

Нагадаємо, у новорічну ніч українські захисники знищили рекордну кількість ворожих "шахедів" — 87 одиниць з 90.

Сьогодні вночі під ворожий вогонь потрапили Львівська, Одеська, Харківська, Київська та Хмельницька області.