Воздушная тревога в Украине 1 января – угроза удара БпЛА и ракетами

Воздушная тревога в Украине — в ВСУ предупреждают о двух типах угрозы
Сегодня на юге и востоке Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупреждают о движении вражеских беспилотников в Сумской области и угрозе ракетного удара.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Воздушная тревога в Украине 1 января
Обновлено 14:31.Отбой тревоги в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях.
Сегодня около 14:09 по восточным и южным областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Так, "покраснели" Сумская, Полтавская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области.
В то же время в Воздушных силах предупредили о движении нескольких групп ударных БпЛА типа "Shahed" в Сумской области, которые держат юго-юго-западный курс. А также об угрозе ракетного удара.
"Воздушная тревога в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Херсонской областях связана с активностью вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения!" — говорится в сообщении.
Украинцев призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и уходить в укрытие.
Также мониторинговые каналы сообщают о российском Су-34 на юге, который заходит на пуск, вероятно, Х-59 в направлении Кривого Рога/Кропивницкого.
Кроме того, предупреждают о группе "шахедов" в Сумской области курсом на Полтавщину.
Напомним, в новогоднюю ночь украинские защитники уничтожили рекордное количество вражеских "шахедов" — 87 единиц из 90.
Сегодня ночью под вражеский огонь попали Львовская, Одесская, Харьковская, Киевская и Хмельницкая области.
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