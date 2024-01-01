Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога в Украине — в ВСУ предупреждают о двух типах угрозы arrow

Воздушная тревога в Украине — в ВСУ предупреждают о двух типах угрозы

1 января 2024 14:15
обновлено: 14:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине 1 января – угроза удара БпЛА и ракетами
Российская ракета в небе. Фото: из открытых источников
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня на юге и востоке Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупреждают о движении вражеских беспилотников в Сумской области и угрозе ракетного удара.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 1 января

Обновлено 14:31.Отбой тревоги в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях.

Сегодня около 14:09 по восточным и южным областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Так, "покраснели" Сумская, Полтавская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области.

воздушная тревога в Украине 1 января
Воздушная тревога на Украине 1 января. Фото: скриншот

В то же время в Воздушных силах предупредили о движении нескольких групп ударных БпЛА типа "Shahed" в Сумской области, которые держат юго-юго-западный курс. А также об угрозе ракетного удара.

"Воздушная тревога в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Херсонской областях связана с активностью вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения!" — говорится в сообщении.

Украинцев призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и уходить в укрытие.

null

Также мониторинговые каналы сообщают о российском Су-34 на юге, который заходит на пуск, вероятно, Х-59 в направлении Кривого Рога/Кропивницкого.

null

Кроме того, предупреждают о группе "шахедов" в Сумской области курсом на Полтавщину.

null

Напомним, в новогоднюю ночь украинские защитники уничтожили рекордное количество вражеских "шахедов" — 87 единиц из 90.

Сегодня ночью под вражеский огонь попали Львовская, Одесская, Харьковская, Киевская и Хмельницкая области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме