Воздушная тревога в Украине 1 января – угроза удара БпЛА и ракетами

Российская ракета в небе. Фото: из открытых источников

Сегодня на юге и востоке Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупреждают о движении вражеских беспилотников в Сумской области и угрозе ракетного удара.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Обновлено 14:31.Отбой тревоги в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях.

Сегодня около 14:09 по восточным и южным областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Так, "покраснели" Сумская, Полтавская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области.

Воздушная тревога на Украине 1 января. Фото: скриншот

В то же время в Воздушных силах предупредили о движении нескольких групп ударных БпЛА типа "Shahed" в Сумской области, которые держат юго-юго-западный курс. А также об угрозе ракетного удара.

"Воздушная тревога в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Херсонской областях связана с активностью вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения!" — говорится в сообщении.

Украинцев призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и уходить в укрытие.

Также мониторинговые каналы сообщают о российском Су-34 на юге, который заходит на пуск, вероятно, Х-59 в направлении Кривого Рога/Кропивницкого.

Кроме того, предупреждают о группе "шахедов" в Сумской области курсом на Полтавщину.

Напомним, в новогоднюю ночь украинские защитники уничтожили рекордное количество вражеских "шахедов" — 87 единиц из 90.

Сегодня ночью под вражеский огонь попали Львовская, Одесская, Харьковская, Киевская и Хмельницкая области.