Повітряна тривога в Україні зранку 2 жовтня — зафіксовано пуски ракет

Запуск ракети С-300. Фото: google

У понеділок зранку, 2 жовтня, Україною почала ширитись повітряна тривога. РФ запустила ракети з Бєлгородської області.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Зранку 2 жовтня низка регіонів в Україні "почервоніла". Повітряна тривога пролунала в таких областях:

Сумська,

Полтавська,

Дніпропетровська,

Миколаївська,

Херсонська,

Запорізька,

Донецька,

Харківська.

Повітряна тривога в Україні 2 жовтня. Фото: скриншот

Зафіксовано запуски ракет з Бєлгородської області РФ. У Харкові вже було чутно вибухи.

У Повітряних силах наголосили, що для регіонів, де оголошено повітряну тривог,у є загроза застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, 1 жовтня росіяни скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава у Херсонській області. Загинув один чоловік.

Окрім того, 1 жовтня під російськими обстрілами опинився Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки ворога загинула людина.

Також російські окупанти вкотре атакували Донецьку область. Внаслідок ворожого обстрілу під завалами будинку опинилася сім'я.