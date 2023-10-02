Повітряна тривога в Україні зранку 2 жовтня — зафіксовано пуски ракет

Повітряна тривога в Україні: зафіксовано пуски ракет
У понеділок зранку, 2 жовтня, Україною почала ширитись повітряна тривога. РФ запустила ракети з Бєлгородської області.
Про це повідомили в Повітряних силах.
Ранкова повітряна тривога в Україні 2 жовтня
Зранку 2 жовтня низка регіонів в Україні "почервоніла". Повітряна тривога пролунала в таких областях:
- Сумська,
- Полтавська,
- Дніпропетровська,
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Харківська.
Зафіксовано запуски ракет з Бєлгородської області РФ. У Харкові вже було чутно вибухи.
У Повітряних силах наголосили, що для регіонів, де оголошено повітряну тривог,у є загроза застосування балістичного озброєння.
Нагадаємо, 1 жовтня росіяни скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава у Херсонській області. Загинув один чоловік.
Окрім того, 1 жовтня під російськими обстрілами опинився Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки ворога загинула людина.
Також російські окупанти вкотре атакували Донецьку область. Внаслідок ворожого обстрілу під завалами будинку опинилася сім'я.