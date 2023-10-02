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Повітряна тривога в Україні: зафіксовано пуски ракет

2 жовтня 2023 09:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні зранку 2 жовтня — зафіксовано пуски ракет
Запуск ракети С-300. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок зранку, 2 жовтня, Україною почала ширитись повітряна тривога. РФ запустила ракети з Бєлгородської області.

Про це повідомили в Повітряних силах

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Зранку 2 жовтня низка регіонів в Україні "почервоніла". Повітряна тривога пролунала в таких областях:

  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Дніпропетровська,
  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Харківська.
повітряна тривога в Україні 2 жовтня
Повітряна тривога в Україні 2 жовтня. Фото: скриншот

Зафіксовано запуски ракет з Бєлгородської області РФ. У Харкові вже було чутно вибухи

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У Повітряних силах наголосили, що для регіонів, де оголошено повітряну тривог,у є загроза застосування балістичного озброєння. 

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Нагадаємо, 1 жовтня  росіяни скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава у Херсонській області. Загинув один чоловік. 

Окрім того, 1 жовтня під російськими обстрілами опинився Вовчанськ Харківської області. Внаслідок атаки ворога загинула людина. 

Також російські окупанти вкотре атакували Донецьку область. Внаслідок ворожого обстрілу під завалами будинку опинилася сім'я. 

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