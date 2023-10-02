Воздушная тревога в Украине утром 2 октября — зафиксированы пуски ракет

Запуск ракеты С-300 Фото: google

В понедельник утром, 2 октября, по Украине начала распространяться воздушная тревога. РФ запустила ракеты из Белгородской области

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Утром 2 октября ряд регионов в Украине покраснел. Воздушная тревога раздалась в следующих областях:

Сумская,

Полтавская,

Днепропетровская,

Николаевская,

Херсонская,

Запорожская,

Донецкая,

Харьковская.

Воздушная тревога в Украине 2 октября. Фото: скриншот

Зафиксированы запуски ракет из Белгородской области РФ. В Харькове уже были слышны взрывы.

В Воздушных силах подчеркнули, что для регионов, где объявлена воздушная тревога, есть угроза применения баллистического вооружения.

Напомним, 1 октября россияне сбросили две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава в Херсонской области. Погиб один человек.

Кроме того, 1 октября под российскими обстрелами оказался Волчанск Харьковской области. В результате атаки врага погиб человек.

Также российские оккупанты в очередной раз атаковали Донецкую область. В результате вражеского обстрела под завалами дома оказалась семья.