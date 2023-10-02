Воздушная тревога в Украине утром 2 октября — зафиксированы пуски ракет

Воздушная тревога в Украине: зафиксированы пуски ракет
В понедельник утром, 2 октября, по Украине начала распространяться воздушная тревога. РФ запустила ракеты из Белгородской области
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Утренняя воздушная тревога в Украине 2 октября
Утром 2 октября ряд регионов в Украине покраснел. Воздушная тревога раздалась в следующих областях:
- Сумская,
- Полтавская,
- Днепропетровская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Харьковская.
Зафиксированы запуски ракет из Белгородской области РФ. В Харькове уже были слышны взрывы.
В Воздушных силах подчеркнули, что для регионов, где объявлена воздушная тревога, есть угроза применения баллистического вооружения.
Напомним, 1 октября россияне сбросили две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава в Херсонской области. Погиб один человек.
Кроме того, 1 октября под российскими обстрелами оказался Волчанск Харьковской области. В результате атаки врага погиб человек.
Также российские оккупанты в очередной раз атаковали Донецкую область. В результате вражеского обстрела под завалами дома оказалась семья.