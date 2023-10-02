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Воздушная тревога в Украине: зафиксированы пуски ракет

2 октября 2023 09:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине утром 2 октября — зафиксированы пуски ракет
Запуск ракеты С-300 Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник утром, 2 октября, по Украине начала распространяться воздушная тревога. РФ запустила ракеты из Белгородской области

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Утром 2 октября ряд регионов в Украине покраснел. Воздушная тревога раздалась в следующих областях:

  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Днепропетровская,
  • Николаевская,
  • Херсонская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Харьковская.
воздушная тревога в Украине 2 октября
Воздушная тревога в Украине 2 октября. Фото: скриншот

Зафиксированы запуски ракет из Белгородской области РФ. В Харькове уже были слышны взрывы.

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В Воздушных силах подчеркнули, что для регионов, где объявлена воздушная тревога, есть угроза применения баллистического вооружения.

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Напомним, 1 октября россияне сбросили две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава в Херсонской области. Погиб один человек.

Кроме того, 1 октября под российскими обстрелами оказался Волчанск Харьковской области. В результате атаки врага погиб человек.

Также российские оккупанты в очередной раз атаковали Донецкую область. В результате вражеского обстрела под завалами дома оказалась семья.

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