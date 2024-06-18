Повітряна тривога — загроза атак ударних дронів у трьох областях
18 червня 2024 02:25
Військові Повітряних сил слідкують за небом України. Фото ілюстративне: GeneralStaff.ua
Повітряна тривога вночі, 18 червня, оголошена у деяких південних областях України.
Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух ворожих БпЛА.
Читайте також:
Повітряна тривога вночі 18 червня
Станом на 02:28 на карті повітряних тривог червоним позначені Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська області, а також тимчасово окуповані території України.
Раніше військові повідомили про загрозу ударів у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Нагадаємо, 17 червня Росія атакувала Полтаву. Постраждали 22 людини, серед яких троє дітей. Цього ж дня окупанти накрили мінометним вогнем Херсон — загинув один чоловік.
Читайте Новини.LIVE!