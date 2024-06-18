Військові Повітряних сил слідкують за небом України. Фото ілюстративне: GeneralStaff.ua

Повітряна тривога вночі, 18 червня, оголошена у деяких південних областях України.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух ворожих БпЛА.

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Повітряна тривога вночі 18 червня

Станом на 02:28 на карті повітряних тривог червоним позначені Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська області, а також тимчасово окуповані території України.

Карта повітряних тривог в Україні сьогодні, 18 червня. Фото: alerts.in.ua

Раніше військові повідомили про загрозу ударів у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, 17 червня Росія атакувала Полтаву. Постраждали 22 людини, серед яких троє дітей. Цього ж дня окупанти накрили мінометним вогнем Херсон — загинув один чоловік.