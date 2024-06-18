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Повітряна тривога — загроза атак ударних дронів у трьох областях

18 червня 2024 02:25
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога вночі 18 червня
Військові Повітряних сил слідкують за небом України. Фото ілюстративне: GeneralStaff.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Повітряна тривога вночі, 18 червня, оголошена у деяких південних областях України. 

Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух ворожих БпЛА

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Повітряна тривога вночі 18 червня 

Станом на 02:28 на карті повітряних тривог червоним позначені Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська області, а також тимчасово окуповані території України.

Карта повітряних тривог в Україні 18 червня
Карта повітряних тривог в Україні сьогодні, 18 червня. Фото: alerts.in.ua

Раніше військові повідомили про загрозу ударів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. 

Загроза ударів БпЛА у Запорізькій, Дніпропетровській областях
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, 17 червня Росія атакувала Полтаву. Постраждали 22 людини, серед яких троє дітей. Цього ж дня окупанти накрили мінометним вогнем Херсон — загинув один чоловік. 

безпілотники
вибух
обстріли
повітряна тривога

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