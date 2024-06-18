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Воздушная тревога — угроза атак ударных дронов в трех областях

18 июня 2024 02:25
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Воздушная тревога ночью 18 июня
Военные воздушных сил следят за небом Украины. Фото иллюстративное: GeneralStaff.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Воздушная тревога ночью 18 июня объявлена в некоторых южных областях Украины.

Воздушные силы ВСУ предупреждают о движении вражеских БпЛА.

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Воздушная тревога ночью 18 июня

На 02:28 на карте воздушных тревог красным обозначены Днепропетровская, Запорожская, Николаевская области, а также временно оккупированные территории Украины.

Карта воздушных тревог в Украине 18 июня
Карта воздушных тревог сегодня, 18 июня. Фото: alerts.in.ua

Ранее военные сообщили об угрозе ударов в Днепропетровской и Запорожской областях.

Угроза ударов БПЛА в Запорожской, Днепропетровской областях
Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

Напомним, 17 июня Россия атаковала Полтаву. Пострадали 22 человека, среди которых трое детей. В этот же день оккупанты накрыли минометным огнем Херсон — погиб один человек.

беспилотники
взрыв
обстрелы
воздушная тревога

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