Военные воздушных сил следят за небом Украины. Фото иллюстративное: GeneralStaff.ua

Воздушная тревога ночью 18 июня объявлена в некоторых южных областях Украины.

Воздушные силы ВСУ предупреждают о движении вражеских БпЛА.

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Воздушная тревога ночью 18 июня

На 02:28 на карте воздушных тревог красным обозначены Днепропетровская, Запорожская, Николаевская области, а также временно оккупированные территории Украины.

Карта воздушных тревог сегодня, 18 июня. Фото: alerts.in.ua

Ранее военные сообщили об угрозе ударов в Днепропетровской и Запорожской областях.

Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

Напомним, 17 июня Россия атаковала Полтаву. Пострадали 22 человека, среди которых трое детей. В этот же день оккупанты накрыли минометным огнем Херсон — погиб один человек.