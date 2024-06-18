Воздушная тревога — угроза атак ударных дронов в трех областях
18 июня 2024 02:25
Военные воздушных сил следят за небом Украины. Фото иллюстративное: GeneralStaff.ua
Воздушная тревога ночью 18 июня объявлена в некоторых южных областях Украины.
Воздушные силы ВСУ предупреждают о движении вражеских БпЛА.
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Воздушная тревога ночью 18 июня
На 02:28 на карте воздушных тревог красным обозначены Днепропетровская, Запорожская, Николаевская области, а также временно оккупированные территории Украины.
Ранее военные сообщили об угрозе ударов в Днепропетровской и Запорожской областях.
Напомним, 17 июня Россия атаковала Полтаву. Пострадали 22 человека, среди которых трое детей. В этот же день оккупанты накрыли минометным огнем Херсон — погиб один человек.
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