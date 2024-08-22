Українська авіація знищила російські позиції у Курській області

Повітряні сили показали влучний удар по позиціях росіян у Курській області
Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав влучання високоточними американськими бомбами GBU-39 по опорному пункту російських загарбників у Курській області. Внаслідок цього було знищено пункт управління безпілотними літальними апаратами та ліквідовано щонайменше 40 бійців ворожої армії.
Відповідне відео Олещук розмітив на сторінці Повітряних сил у Telegram у четвер, 22 липня.
Влучання по ворогу у Курській області
"Так виглядає авіаудар Повітряних Сил високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області", — написав Олещук.
Він додав, що внаслідок вдалої роботи авіації було уражено пункт управління БпЛА та підрозділ радіо-електронної боротьби.
Окрім того, було знищено ворожу техніку, озброєння, ліквідовано до 40 військовослужбовців армії РФ.
Що відомо про авіабомбу GBU-39
Авіаційна бомба GBU-39 — це американська легка високоточна крилата бомба.
Вона має максимальну дальність польоту у 110 км. Призначення цієї розробки — високоточне ураження наземних об'єктів з великих відстаней, для запобігання ураження носія засобами протиповітряної оборони противника.
Під час російського вторгнення в Україну Повітряні сили ЗСУ застосовували GBU-39 на модифікованих винищувачах МіГ-29. Перші фотографії було поширено в травні 2024 року.
За даними Washington Post, ці бомби влучали у ціль у дев'яти випадках з десяти.
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