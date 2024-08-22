Українська авіація знищила російські позиції у Курській області

Влучання по російських позиціях у Курській області. Фото: скриншот

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав влучання високоточними американськими бомбами GBU-39 по опорному пункту російських загарбників у Курській області. Внаслідок цього було знищено пункт управління безпілотними літальними апаратами та ліквідовано щонайменше 40 бійців ворожої армії.

Відповідне відео Олещук розмітив на сторінці Повітряних сил у Telegram у четвер, 22 липня.

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"Так виглядає авіаудар Повітряних Сил високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області", — написав Олещук.

Він додав, що внаслідок вдалої роботи авіації було уражено пункт управління БпЛА та підрозділ радіо-електронної боротьби.

Окрім того, було знищено ворожу техніку, озброєння, ліквідовано до 40 військовослужбовців армії РФ.

Що відомо про авіабомбу GBU-39

Авіаційна бомба GBU-39 — це американська легка високоточна крилата бомба.

Вона має максимальну дальність польоту у 110 км. Призначення цієї розробки — високоточне ураження наземних об'єктів з великих відстаней, для запобігання ураження носія засобами протиповітряної оборони противника.

Під час російського вторгнення в Україну Повітряні сили ЗСУ застосовували GBU-39 на модифікованих винищувачах МіГ-29. Перші фотографії було поширено в травні 2024 року.

За даними Washington Post, ці бомби влучали у ціль у дев'яти випадках з десяти.