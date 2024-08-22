Украинская авиация уничтожила российские позиции в Курской области

Попадания по российским позициям в Курской области. Фото: скриншот

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук показал попадание высокоточными американскими бомбами GBU-39 по опорному пункту российских захватчиков в Курской области. В результате был уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами и ликвидированы по меньшей мере 40 бойцов вражеской армии.

Соответствующее видео Олещук разместил на странице Воздушных сил в Telegram в четверг, 22 июля.

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"Так выглядит авиаудар Воздушных сил высокоточными американскими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области", — написал Олещук.

Он добавил, что в результате удачной работы авиации был поражен пункт управления БпЛА и подразделение радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, была уничтожена вражеская техника, вооружение, ликвидировано до 40 военнослужащих армии РФ.

Что известно об авиабомбе GBU-39

Авиационная бомба GBU-39 — это американская легкая высокоточная крылатая бомба.

Она имеет максимальную дальность полета 110 км. Назначение этой разработки — высокоточное поражение наземных объектов с больших расстояний для предотвращения поражения носителя средствами противовоздушной обороны противника.

Во время российского вторжения в Украину Воздушные силы ВСУ применяли GBU-39 на модифицированных истребителях МиГ-29. Первые фотографии были распространены в мае 2024 года.

По данным Washington Post, эти бомбы попадали в цель в девяти случаях из десяти.