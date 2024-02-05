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Прессекретар уточнив слова Зеленського про "патову" ситуацію на фронті

5 лютого 2024 16:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Прессекретар уточнив слова Зеленського про "патову" ситуацію на фронті
Прессекретар Президента України Сергій Нікіфоров. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В інформаційному просторі України поширилися слова президента Володимира Зеленського про нібито "патову" ситуацію на фронті. Однак за словами його прессекретаря Сергія Нікіфорова, очільник держави не це мав на увазі.

Про це речник Зеленського написав на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 5 лютого.

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"Патова" ситуація — що Зеленський мав на увазі

"Шановні колеги, точність формулювань важлива. В інтерв’ю Президента України італійському телеканалу RAI не йшлося про начебто "патову" ситуацію на фронті", — написав Нікіфоров.

Прессекретар пояснив, що, говорячи про підсумки літніх дій, Зеленський заявив, що морська частина дала позитивний результат, оскільки Україна змогла відновити "зерновий коридор". Водночас сухопутна частина операцій завершилася стагнацією — мова йшла конкретно про контрнаступальні дії на півдні. 

Однак це не дає права описувати загалом ситуацію на фронті як "патову", зазначив Нікіфоров.

Прессекретар наголосив, що Україна продовжить деокупацію своїх територій. Він закликав уважніше добирати слова, аби не підтримувати деструктивні наративи.

"Я б сказав так: морська частина операції дала позитивний ефект — ми витиснули їхні кораблі, Росія втратила багато кораблів, а головне, вона втратила вплив у Чорному морі і ми вибудували "зерновий коридор", незалежний від Росії. Тому ця частина, прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, — ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії, ви праві і там стагнація. І це факт, тому що не вистачило дечого. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть уперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки — це і є прорахунок. Але, чесно кажучи, ми ж не боремося просто з терористичною організацією — ми боремося з терористами, які є однією з найбільших армій у світі", — сказав Зеленський.

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Скриншот допису Нікіфорова

Нагадаємо, що журналісти повідомляли про критичну ситуацію в Авдіївці. Росіяни просунулися у зону забудови, в місті тривають вуличні бої.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що необхідно припинити розмови про патову ситуацію у війні в Україні. Також він вважає, що треба згуртувати всі країни для підтримки українців.

Володимир Зеленський
Офіс президента
військові
війна в Україні
фронт

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