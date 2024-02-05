Пресс-секретарь уточнил слова Зеленского о "патовой" ситуации на фронте

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров. Фото: ОП

В информационном пространстве Украины распространились слова президента Владимира Зеленского о якобы "патовой" ситуации на фронте. Однако, по словам его пресс-секретаря Сергея Никифорова, глава государства не это имел в виду.

Об этом представитель Зеленского написал на своей странице в Facebook в понедельник, 5 февраля.

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"Уважаемые коллеги, точность формулировок важна. В интервью Президента Украины итальянскому телеканалу RAI речь не шла о якобы "патовой" ситуации на фронте", — написал Никифоров.

Пресс-секретарь пояснил, что, говоря об итогах летних действий, Зеленский заявил, что морская часть дала положительный результат, поскольку Украина смогла восстановить "зерновой коридор". В то же время сухопутная часть операций завершилась стагнацией — речь шла именно о контрнаступательных действиях на юге.

Однако это не дает права описывать вообще ситуацию на фронте как "патовую", отметил Никифоров.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Украина продолжит деоккупацию своих территорий. Он призвал внимательнее подбирать слова, чтобы не поддерживать деструктивные нарративы, и предоставил оригинал ответа президента.

"Я бы сказал так: морская часть операции дала положительный эффект — мы вытеснили их корабли, Россия потеряла много кораблей, а главное, она потеряла влияние в Черном море и мы выстроили "зерновой коридор", независимый от России. Поэтому эта часть, прагматичная часть операции, которая влияла на экономику, на бюджет Украины, мы ее провели положительно. Что касается сухопутной линии, вы правы и там стагнация. И это факт, потому что не хватило чего-то. Иногда ты думаешь, что вот эта дата, вот пойдут вперед. Я считаю, что с точки зрения количества соответствующей амуниции были задержки. А задержки — это и есть просчет. Но, честно говоря, мы же не боремся просто с террористической организацией — мы боремся с террористами, которые являются одной из крупнейших армий в мире", — сказал Зеленский.

Скриншот поста Никифорова

Напомним, что журналисты сообщали о критической ситуации в Авдеевке. Россияне продвинулись в зону застройки, в городе продолжаются уличные бои.

Также мы писали, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что необходимо прекратить разговоры о патовой ситуации в войне в Украине. Также он считает, что нужно сплотить все страны для поддержки украинцев.