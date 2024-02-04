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Журналісти повідомляють про критичну ситуацію в Авдіївці — деталі

4 лютого 2024 13:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Журналісти повідомляють про критичну ситуацію в Авдіївці — деталі
Українські військові в Авдіївці. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупаційні війська просунулись у зону забудови Авдіївки, у місті тривають вуличні бої. Для штурму вони скористалися хмарною погодою і неможливістю якісної аеророзвідки.

Про це повідомляють журналісти Андрій Цаплієнко та Юрій Бутусов.

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Вуличні бої в Авдіївці

"Російські штурмовики, користуючись хмарною погодою і неможливістю якісної аеророзвідки, увійшли до міста з північного сходу, з боку Авдіївського кар’єру, якщо казати умовно", — написав Цаплієнко.

Він пояснив, що окупанти обійшли українські бойові порядки і закріпились в забудові — до основної логістичної артерії українських бійців їм залишаються сотні метрів.

Проте за словами військових, ситуація поки що не безнадійна, а російський прорив ще можна ліквідувати.

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Скриншот допису Цаплієнка

"Якщо міряти по прямій, то передові підрозділи ворога знаходяться на відстані біля півтора кілометра від вʼїзду у місто. Два тижні тому ворог зумів зайти на дві вулиці на південній околиці міста", — зазначив журналіст Бутусов.

Він розповів, що 110 механізована бригада та кілька приданих підрозділів ведуть бої з противником, який у кілька разів переважає у силах, і постійно поповнює свою піхоту.

Також Бутусов зауважив, що у місто необхідно відправити свіжий резерв та провести ротації підрозділів, яка відбиває російські атаки майже два роки..

"Також необхідні боєприпаси — постачання вкрай малі, ворог має велику перевагу у засобах ураження", — додав він.

Водночас у місті ворог розгорнув справжнє полювання за операторами дронів — будь-які споруди та місця встановлення антен піддаються ударам артилерії та бомбардуванню керованими авіабомбами.

Крім того, противник зосереджує резерви під Авдіївкою значно швидше ніж українське командування.

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Скриншот допису Бутусова

Нагадаємо, що член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповів в інтерв'ю Новини.LIVE, що найважча ситуація на фронті наразі спостерігається на Авдіївському та Куп'янському напрямках. Ворог проводить м'ясні штурми, як це було раніше у Бахмуті.

Також ми писали, що нещодавно українські військові захопили кілька втрачених позицій поблизу Горлівки Донецької області. Крім того, важкі бої тривають на Авдіївському напрямку. 

ЗСУ
Донецька область
окупанти
Авдіївка
війна в Україні

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