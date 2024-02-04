Журналісти повідомляють про критичну ситуацію в Авдіївці — деталі

Українські військові в Авдіївці. Фото: Генштаб

Російські окупаційні війська просунулись у зону забудови Авдіївки, у місті тривають вуличні бої. Для штурму вони скористалися хмарною погодою і неможливістю якісної аеророзвідки.

Про це повідомляють журналісти Андрій Цаплієнко та Юрій Бутусов.

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Вуличні бої в Авдіївці

"Російські штурмовики, користуючись хмарною погодою і неможливістю якісної аеророзвідки, увійшли до міста з північного сходу, з боку Авдіївського кар’єру, якщо казати умовно", — написав Цаплієнко.

Він пояснив, що окупанти обійшли українські бойові порядки і закріпились в забудові — до основної логістичної артерії українських бійців їм залишаються сотні метрів.

Проте за словами військових, ситуація поки що не безнадійна, а російський прорив ще можна ліквідувати.

Скриншот допису Цаплієнка

"Якщо міряти по прямій, то передові підрозділи ворога знаходяться на відстані біля півтора кілометра від вʼїзду у місто. Два тижні тому ворог зумів зайти на дві вулиці на південній околиці міста", — зазначив журналіст Бутусов.

Він розповів, що 110 механізована бригада та кілька приданих підрозділів ведуть бої з противником, який у кілька разів переважає у силах, і постійно поповнює свою піхоту.

Також Бутусов зауважив, що у місто необхідно відправити свіжий резерв та провести ротації підрозділів, яка відбиває російські атаки майже два роки..

"Також необхідні боєприпаси — постачання вкрай малі, ворог має велику перевагу у засобах ураження", — додав він.

Водночас у місті ворог розгорнув справжнє полювання за операторами дронів — будь-які споруди та місця встановлення антен піддаються ударам артилерії та бомбардуванню керованими авіабомбами.

Крім того, противник зосереджує резерви під Авдіївкою значно швидше ніж українське командування.

Скриншот допису Бутусова

Нагадаємо, що член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповів в інтерв'ю Новини.LIVE, що найважча ситуація на фронті наразі спостерігається на Авдіївському та Куп'янському напрямках. Ворог проводить м'ясні штурми, як це було раніше у Бахмуті.

Також ми писали, що нещодавно українські військові захопили кілька втрачених позицій поблизу Горлівки Донецької області. Крім того, важкі бої тривають на Авдіївському напрямку.