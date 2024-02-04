Журналисты сообщают о критической ситуации в Авдеевке — детали

Украинские военные в Авдеевке. Фото: Генштаб

Российские оккупационные войска продвинулись в зону застройки Авдеевки, в городе продолжаются уличные бои. Для штурма они воспользовались облачной погодой и невозможностью качественной аэроразведки.

Об этом сообщают журналисты Андрей Цаплиенко и Юрий Бутусов.

Читайте также:

Уличные бои в Авдеевке

"Русские штурмовики, пользуясь облачной погодой и невозможностью качественной аэроразведки, вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера, если говорить условно", — написал Цаплиенко.

Он объяснил, что оккупанты обошли украинские боевые порядки и закрепились в застройке — до основной логистической артерии украинских бойцов им остаются сотни метров.

Однако, по словам военных, ситуация пока не безнадежная, а российский прорыв еще можно ликвидировать.

Скриншот поста Цаплиенко

"Если мерить по прямой, то передовые подразделения врага находятся в полутора километрах от въезда в город. Две недели назад враг сумел зайти на две улицы на южной окраине города", — отметил журналист Бутусов.

Он рассказал, что 110 механизированная бригада и несколько приданых подразделений ведут бои с противником, который в несколько раз превосходит силах и постоянно пополняет свою пехоту.

Также Бутусов отметил, что в город необходимо отправить свежий резерв и провести ротации подразделений, которые отражают российские атаки почти два года.

"Также необходимые боеприпасы — поставки крайне малы, враг имеет большое преимущество в средствах поражения", — добавил он.

В то же время в городе враг развернул настоящую охоту за операторами дронов — любые сооружения и места установки антенн подвергаются ударам артиллерии и бомбардировке управляемыми авиабомбами.

Кроме того, противник сосредотачивает резервы под Авдеевкой значительно быстрее украинского командования.

Скриншот поста Бутусова

Напомним, что член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал в интервью Новини.LIVE, что самая тяжелая ситуация на фронте наблюдается на Авдеевском и Купянском направлениях. Враг проводит мясные штурмы, как это было раньше в Бахмуте.

Также мы писали, что недавно украинские военные захватили несколько утраченных позиций вблизи Горловки Донецкой области. Кроме того, тяжелые бои продолжаются на Авдеевском направлении.