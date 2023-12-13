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Прикордонники показали, як вдалося влучно знищити ворожий "шахед"

13 грудня 2023 12:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Прикордонники показали, як вдалося влучно знищити ворожий "шахед"
Знищення ворожих цілей. Ілюстративне фото: Сергій Наєв
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Прикордонники влучними пострілами вразили російський "шахед", яким окупанти намагалися атакувати Україну в ніч проти 13 грудня. Після вдалого знищення дрон впав у воду.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ.

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Зазначається, що саме прикордонники Білгород-Дністровського загону збили ворожий безпілотник. 

Як відомо, в ніч проти 13 грудня наші захисники знищили десять ударних безпілотників та десять балістичних ракет, якими Росія атакувала Україну. Зокрема окупанти намагалися атакувати Одещину та Київ.

Нагадаємо, внаслідок падіння уламків збитої ракети у Дарницькому районі Києва загорівся приватний будинок. Троє людей, які перебували всередині, не постраждали. 

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