В Україні оголошено повітряну тривогу — зафіксовано рух "шахедів"
12 грудня 2023 20:28
Shahed-136 у польоті. Ілюстративне фото: скриншот
В Україні оголошено повітряну тривогу. На півдні та в деяких центральних регіонах спостерігається активність безпілотників.
Про це повідомляють ВПС України.
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Куди летять дрони
Повідомляється, що в повітряний простір України вдерлися іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Троє з них летять з Кіровоградської області на захід, ще два помічено в Саратському районі Одеської області, які летять на північ.
Також запущено нову групу дронів з чорноморської акваторії в напрямку Білгородського району Одещини.
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