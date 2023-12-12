В Україні оголошено повітряну тривогу — зафіксовано рух "шахедів"

Shahed-136 у польоті. Ілюстративне фото: скриншот

В Україні оголошено повітряну тривогу. На півдні та в деяких центральних регіонах спостерігається активність безпілотників.

Про це повідомляють ВПС України.

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Куди летять дрони

Повідомляється, що в повітряний простір України вдерлися іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Троє з них летять з Кіровоградської області на захід, ще два помічено в Саратському районі Одеської області, які летять на північ.

Джерело: соцмережі

Також запущено нову групу дронів з чорноморської акваторії в напрямку Білгородського району Одещини.

Джерело: соцмережі

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