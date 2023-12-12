Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Україні оголошено повітряну тривогу — зафіксовано рух "шахедів" arrow

В Україні оголошено повітряну тривогу — зафіксовано рух "шахедів"

12 грудня 2023 20:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Україні оголошено повітряну тривогу — зафіксовано рух "шахедів"
Shahed-136 у польоті. Ілюстративне фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україні оголошено повітряну тривогу. На півдні та в деяких центральних регіонах спостерігається активність безпілотників.

Про це повідомляють ВПС України

Читайте також:

Куди летять дрони

Повідомляється, що в повітряний простір України вдерлися іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Троє з них летять з Кіровоградської області на захід, ще два помічено в Саратському районі Одеської області, які летять на північ.

Джерело: соцмережі

Також запущено нову групу дронів з чорноморської акваторії в напрямку Білгородського району Одещини.

Джерело: соцмережі

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Актуальне по темі