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В Украине объявлена воздушная тревога — зафиксировано движение "шахедов"

12 декабря 2023 20:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Украине объявлена воздушная тревога — зафиксировано движение "шахедов"
Срочная новость
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Украине объявлена воздушная тревога. На юге и некоторых центральных регионах наблюдается активность беспилотников.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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Куда летят дроны

Сообщается, что в воздушное пространство Украины вторглись иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Трое из них летят из Кировоградской области на запад, еще два замечены в Саратском районе Одесской области, летящих на север.

Источник: соцсети

Также запущена новая группа дронов из черноморской акватории в направлении Белгородского района Одесской области.

Источник: соцсети

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