В Украине объявлена воздушная тревога — зафиксировано движение "шахедов"
12 декабря 2023 20:28
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В Украине объявлена воздушная тревога. На юге и некоторых центральных регионах наблюдается активность беспилотников.
Об этом сообщают ВВС Украины.
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Куда летят дроны
Сообщается, что в воздушное пространство Украины вторглись иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Трое из них летят из Кировоградской области на запад, еще два замечены в Саратском районе Одесской области, летящих на север.
Также запущена новая группа дронов из черноморской акватории в направлении Белгородского района Одесской области.
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