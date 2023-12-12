В Украине объявлена воздушная тревога — зафиксировано движение "шахедов"

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В Украине объявлена воздушная тревога. На юге и некоторых центральных регионах наблюдается активность беспилотников.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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Куда летят дроны

Сообщается, что в воздушное пространство Украины вторглись иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Трое из них летят из Кировоградской области на запад, еще два замечены в Саратском районе Одесской области, летящих на север.

Источник: соцсети

Также запущена новая группа дронов из черноморской акватории в направлении Белгородского района Одесской области.

Источник: соцсети

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